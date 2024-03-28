報復式旅遊+節日消費　去年第4季信用卡數飆12.5%　Z世代最願花錢

疫後消費復蘇，加上不少市民報復式旅遊，帶動信用卡交易增加。信貸資訊機構環聯分析指，去年第4季信用卡結欠按年增長12.5%，當中以非必要開支和零售開支為主，亦包括大量旅遊相關的消費活動。環聯調查顯示，38%受訪者表示家庭收入有所增長，普遍人消費力增強，當中Z世代（27歲或以下）似乎更願意花錢「獎勵」自己，他們之中有34%人表示會增加外出用餐、旅行、娛樂等非必要開支。



環聯《2023年第四季消費者脈搏調查》指出，去年第4季有38%受訪者表示家庭收入有所增長，比例相較2022年同期（21%）有顯著上升，僅13%受訪者表示收入減少，另有約48%人表示收入維持不變，顯示普遍港人財務狀況改善。

旅發局2023年繼續在西九文化區，佈置高逾20米，即相等約6層樓高的巨型聖誕樹，吸引不少人打卡帶動人流。（資料圖片／廖雁雄攝）

環聯分析，在傳統節日購物旺季，以及出境旅遊熱潮等帶動下，消費者在2023年第四季較前一年同期更願意消費，信用卡應繳款項結欠達1,603億元，按年急增12.5%，當中以非必要開支和零售開支為主，亦包括大量旅遊相關的消費活動。

報告進一步分析各年齡層的消費開支變化，Z世代似乎更願意增加非必要開支，即外出用餐、旅行、娛樂等消費，比例達34%，而整體受訪者中僅27%人表示會增加非必要開支。

調查亦問及受訪者對於未來12個家庭收入的變化預期，當中有43%人預期家庭收入上升，43%人認為會維持不變，13%人預計收入將下降。

家庭開支變化方面，較多人認為賬單及貨款開支將會增加，比例達33%。而較多人認為會減少的支出項目包括大額購物（即電器、汽車等，37%）、非必要開支（36%）等。