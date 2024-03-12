調查指首季月入中位數$2.9萬　有行業加薪逾一成　你人工高定低？

又到轉工季節，你的人工是否合乎行情？有求職平台公布薪酬調查，2024年第一季香港打工仔月入中位數（不包括年終獎金或花紅）為29,715元。不同行業中，「資訊科技／電子商務」月入中位數最高，達32,000元。而按公司地區比較，中西區打工仔人工最高，最低是在新界這兩區上班的打工仔。至於各行業、各年齡層僱員的加薪比例、獲花紅或雙糧金額又是多少？即看以下詳細數據圖表，看看你人工算高定低！



據CTgoodjobs《2024年第一季薪酬調查》，「資訊科技／電子商務」行業月入中位數最高，達32,000元，其次是「人力資源管理/諮詢」、「保險」、「工程(電機/電子/機械)」、「建造/工程/建築」及「銀行」，均以30,000元的月入中位數並列第2位。

調查顯示，2024年有60.7%打工仔獲加薪，平均加薪幅度8.4%。加薪幅度最大的3個行業包括「保健／美容／健身」（13.8%）、「銀行」（12.9%）及「證劵／商品」（11.7%）。而各職級中，中級管理層平均加薪幅度最高，達8.7%，比高級管理層（8.6%）高。至於一般初級員工平均加薪幅度則為8.1%。

調查亦發現，今年有3.5%受訪打工仔表示被減薪，平均減薪幅度為20.7%，另有35.8%受訪者表示被凍薪。

🔽🔽各年齡層薪酬/花紅比較🔽🔽



花紅雙糧方面，去年年底有41%公司派發花紅或年終獎金，平均金額為港幣25,650元；金額最高的3大行業依次為「證劵／商品」（56,500元）、「保險」（50,000元）及「銀行」（44,585元）。

中西區返工打工仔月入最高 大埔北區最低

調查另外比較各區人工水平，按工作地區比較，中西區公司僱員的月入中位數為全港最高，達28,905元；而大埔區及北區公司僱員月入中位數最低，均為20,000元。

逾五成打工仔計劃今年首季轉工

至於有多少打工仔準備轉工呢？調查發現，有53.1%受訪者計劃在今年第一季轉工，大部份都打算找到新工作後辭職（38.6%），而計劃裸辭比例接近8%。打算轉工佔比最高的行業為「工程（電機／電子／機械）」及「廣告／公共關係／市場營銷」，佔比分別高達七成。相反，在「保險」業工作的受訪者，只有32%打算轉工，他們留職的原因主要因為經濟環境不明朗。

調查發現，有53.1%受訪者計劃在今年第一季轉工。（資料圖片/歐嘉樂攝）

而打工仔最希望加入的5家企業或機構，依次為政府、港鐵、滙豐HSBC、Google和香港賽馬會。是次調查於本年首季透過網上問卷形式進行，共收集2,830份資料。