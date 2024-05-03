報稅2024｜香港21.5萬打工仔年薪過百萬！即睇各級薪酬平均課稅額

新一份「綠色炸彈」即將寄到大家手上！稅務局昨（5月2日）向全港納稅人發出244萬份個別人士報稅表，市民需於6月3日或之前填妥交回，網上遞交限期會延長一個月。稅務局預計2023/24年度薪俸稅總稅額799億元，你又將貢獻多少錢呢？即了解不同入息組別平均交稅金額，看看你所交稅款對比其他打工仔算多定少！而全港又有多少年薪千萬的「打工皇帝」呢？以下一一話你知！



局方估計2023/24年度稅收總額3,420億元，按年減少182億元或5%，主要由於期內印花稅及利得稅減少。當中利得稅收入按年減少約37億元或2%，至1,705億元；印花稅收入按年下跌209億或30%，至約491億元。而涉及最多納稅人的薪俸稅總稅額則為799億元。2024/25年度整體稅收預算為3,828億元，較本年度增加12%

稅務局今（5月2日）向全港納稅人發出244萬份個別人士報稅表（2022/23年度），市民需於6月3日或之前填妥，網上填寫限期會延長一個月。（資料圖片）

交稅是打工仔每年必辦事項之一，據最新一份稅務年報，2021/22年度全港180.7萬名新俸稅納稅人合共繳交802.6億元稅款，人均44,423元。

按入息組別劃分，入息在一般中產水平或以下，即年薪40萬元（月薪約3.3萬元）或以下的納稅人有88.2萬人，佔比約49%。他們共貢獻約8.9億元稅項，佔整體薪俸稅收1.1%。

稅務局今（5月2日）向全港納稅人發出244萬份個別人士報稅表（2022/23年度），市民需於6月3日或之前填妥，網上填寫限期會延長一個月。（資料圖片/梁鵬威攝）

至於年薪逾100萬元、平均交稅金額達11萬元的「高薪一族」則有21.5萬人。他們合計繳交607.3億元稅款，佔整體薪俸稅收超過75%。而當中年薪千萬的「打工皇帝」就有3,643人，佔整體薪俸稅納稅人數僅0.2%，但已貢獻了逾133億元，佔整體薪俸稅收總額16.7%。

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而打工仔即使收入相同，亦會因為免稅額及特惠扣除金額不同，導致最終交稅金額不同。參考所在入息組別的平均稅款，便可知道自己交稅金額是否比一般水平多或少。例如2021/22年度年薪30萬元以上至40萬元的打工仔，人均交稅2,717元；而年薪1,000萬元以上的「打工皇帝」，人均交稅金額達368萬元。