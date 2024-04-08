18區收入│港島富人區收入跌！新界1區最多中產　即睇你入息高定低

統計處公布最新18區住戶收入統計，2023年中西區蟬聯全港最「富有」地區，家庭月入中位數達42,600元；觀塘則以24,000元續排榜尾，兩者相差逾1.8萬元。值得留意的是，港島「富人區」灣仔是全港唯一收入倒退地區，家庭月入中位數按年減少1,600元至40,500元，入息更是較疫情前大減4,000元。至於收入較疫前增長最快的三區均位於新界，包括一個「中產」比例全港最高地區。即比較各區最新入息水平，看看你收入算高定低。



🔽🔽2023年18區住戶收入中位數排名（由高至低）🔽🔽



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2023年家庭每月收入中位數最高的地區為中西區（42,600元）、灣仔（40,500元）及西貢（40,400元）。至於收入最低的3個地區則為觀塘（24,000元）、深水埗（42,600元）及黃大仙（42,600元）。

去年疫情結束，社會逐步復常，全港大部份地區的家庭收入中位數均上升，唯獨是灣仔區由2022年的41,800元，減少1,300元至去年的40,500元。事實上，灣仔區有不少富人及外籍人士聚居，原屬全港收入最高地區，惟區內入息水平於疫情期間大跌，其收入水平榜首地位亦被中西區取代。

資料顯示，灣仔區2019年家庭月入中位數曾高達44,500元，至2020年即跌至40,000元，即一年間大跌4,500元，而雖然區內入息中位數於2021至2022年期間逐步回升，但至去年又再次轉跌。

另一邊廂，西貢區家庭月入中位數則較疫情前急升，由2019年37,000元，上升3,400元至2023年的40,400元，正式躋身「4萬元俱樂部」。此外，離島及元朗區家庭月入中位數亦見明顯增長，並一同晉身「3萬元俱樂部」，這3個地區均為入息增長最快的地區，增幅介乎9.2%至10.3%。

進一步分析各區不同收入水平住戶佔比，西貢區內每月入息達3萬元的家庭所佔比例達62.8%，是全港最高，亦比傳統「富人區」灣仔、中西區及南區還要高。而由於2023年全港住戶月入中位數亦為30,000元，換言之，西貢區內入息達「中產」水平的家庭比例也是全港最高（註：不同研究對「中產」有不同定義，文中僅以收入中位數作劃分水平）。

觀塘區內22.6%住戶月入少於1萬元（資料圖片）

至於入息少於1萬元的較低收入家庭方面，觀塘區內這類住戶佔比最高，達22.6%，其次是黃大仙（22%）及屯門（21.4%）。

入息變化在某程度上會受區內勞動人口增減所影響，而翻查數據，入息水平近年大跌的灣仔區，區內勞動人口由疫情前8.47萬人減至去年的7.29萬人，減幅高達13.9%。而九龍城、油尖旺區亦分別較疫前減少逾一成勞動人口，不過兩區內家庭月入中位數均見增長，當中九龍城稍增300元至30,700元，油尖旺區增加700元至30,700元。