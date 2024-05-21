調查：打工仔平均加薪3.2%　4成願境外工作　年輕人首選北上發展

招聘平台Jobsdb by SEEK周二（5月21日）發布《2024年薪酬調查報告》，今年打工仔平均加薪3.2%，加幅按年跌0.9個分點。人工平均升幅最高的工種包括「數據分析及研究」、「法律及合規」及「工程」，最高達7.2%。

而由於外圍經濟未明朗，今年多達36%受訪者對就業前景感到悲觀，較去年急升19個百分點。不過疫情後人才跨境流動更方便，近四成打工仔表示有意到境外尋找機會，並有高達45%年輕受訪者視內地為首選地點。



調查指今年打工仔平均加薪3.2%，加幅按年跌0.9個分點。（資料圖片）

Jobsdb by SEEK今年2至3月以網上問卷訪問13個行業共3,391名受訪者，以了解打工仔對今年薪酬及福利的看法。結果顯示本地就業市場整體待遇大致平穩，薪酬平均上升3.2%，較去年4.1%下跌0.9個百分點，但高於最新3月通脹2%。

調查中有近六成受訪全職僱員獲得加薪，當中「數據分析及研究」平均加薪7.2%最高，其次是「法律及合規」（+5%）、「工程」（+4.9%）、「保險」（+4.6%）及「資訊及科技」（+4.2%）。而疫情後訪港旅客回升，「酒店及旅遊」薪酬待遇明顯改善，業內逾八成人獲加薪，平均加幅達4.2%。

結果亦顯示，外圍經濟不明朗，令打工仔變得審慎，例如有36%受訪者對就業前景感到悲觀，按年大增19個百分點，相反只有14%人感到樂觀。同時期考慮「裸辭」的比例亦按年下跌4個百分點至22%，而他們預計求職時間亦由去年平均4.8個月，增至今年平均5.1個月。

Jobsdb by SEEK分析指，雖然加薪數據略為回落，但整體待遇仍然保持平穩，僱員被減薪的情況沒有上升，失業率維持在較低水平，同時有逾七成受訪者獲發花紅或雙糧；建議打工仔可把握機會裝備自己，留意就業市場資訊，以發掘更多適合自己的工作機會。

調查中不少人都表示會透過進修提高競爭力，其中考取專業資格證明仍是最多人選擇，而近年人工智能技術迅速冒起，相關課程及訓練亦緊隨其後排第二位。

此外，通關後人才跨境流動更為方便，亦為打工仔帶來新機遇。數據顯示，整體上近四成受訪者表示有意到境外工作，當中有37%受訪者會選擇到內地尋找機會；而25歲或以下年輕人組別受訪者，更有45%首選到內地發展。

Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示：是次調查正好反映，愈來愈多年輕一代尋求北上發展。（受訪者提供）

Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示：「過去一年，政府推出多項政策措施，促進兩地人才互聯互通，並加速大灣區區內人才流動。是次調查正好反映，愈來愈多年輕一代尋求北上發展。」Jobsdb by SEEK早前與內地招聘平台智聯招聘達成合作，建立大灣區求職招聘網絡，包括合辦招聘會等，以助區內僱主更易招聘到香港人才，促進兩地交流。