全港逾3000幢三無大廈　十年間減半去年回升　兩區各增逾60幢

全港現時仍有約3,000幢三無大廈，即沒有業主立案法團、物業管理公司或居民組織的大廈。政府自2011年起設顧問服務支援業主，協助成立法團或組織居民，三無大廈持續減少。惟早前政府公布最新數字，2023年底本港三無大廈較上一年度增154幢，其中兩個地區各增逾60幢，即看最新情況！



近十多年本港三無大廈大廈數目持續減少，由2011年6,600幢減至2022年2,943幢，減少超過一半。不過，去年三無大廈數目稍回升，截至2023年12月，全港錄得3,097幢三無大廈，較2022年底增154幢。

其中，西貢及屯門區增加最多，分別增加68及66幢，連計大埔、沙田、觀塘等共10個地區均有所增加。至於三無大廈數目減少的地區包括中西區、深水埗、九龍城等，按年減4至27幢。

現時本港三無大廈主要集中在油尖旺區、深水埗區及中西區，分別有382、380及366幢，而北區、大埔及元朗區亦各錄得超過200幢。

政府2011年起推行「大廈管理專業顧問服務計劃」，免費協助三無大廈成立法團或恢復法團運作，以及跟進服務。截至2020年第三期計劃完結，共協助540個法團成立或恢復運作，總開支為1.7億元。

民政事務總署隨後推行恆常化試驗計劃，由2022年開始，預計2024年6月30日完結，預算開支為1930萬元。截至2023年12月，共協助成立70個法團，近六成屬深水埗和油尖旺。