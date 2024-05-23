盤點全年逾210個盛事　政府主辦佔咁多　首4個月旅客較疫前少三成

政府周二（21日）公布2024年下半年香港盛事年表，全年舉辦逾210項盛事，包括會展活動、文化藝術、體育、嘉年華等，預計吸引170萬旅客，帶來72億元消費額。究竟首半年訪港旅客人數較往年有否增長？一系列盛事中，哪類型活動最多？舉行地點集中在哪？



為振興本港經濟，政府年初宣布一系列推動「盛事經濟」措施，舉辦各項大型盛事，加強宣傳和推廣香港。政府公布下半年盛事年表，全年逾210項盛事中，會議及展覧項目佔最多，達三成半，其次是文化藝術及創意項目佔約兩成。

一系列盛事當中，約一半由政府機構主辦或協辦，其中香港貿易發展局佔50個，其次是文化體育及旅遊局，以及旅遊發展局共佔35個，西九文化區管理局亦有7個。至於其他盛事由私人機構或團體籌辦，包括香港賽馬會、體育團體、地區組織等。

最新旅客數字顯示，2024年首4個月共錄得1462萬人次旅客訪港，按年增一倍。不過，由於去年初旅遊業仍受疫情影響，若與疫情前比較，今年1月至4月旅客人次分別較2018年及2019年同期少約30%及39%。

盛事地點集中於維港兩岸 會展最多活動

政府期望盛事能帶動旅遊、酒店、餐飲、零售等行業，根據2024年盛事年表，多項盛事集中於中環、灣仔、尖沙咀等地區舉行，包括維港兩岸、海濱活動空間、維多利亞公園、文化中心等地。其餘地方亦有舉行1至2次盛事，例如長洲包山嘉年華、西貢海藝術節、沙頭角等。

逾210個盛事之中，會議及展覽活動最多。按地點分類，超過70次盛事於香港會議展覽中心舉行，為全港最多。排第二的是亞洲博覽館，達23次。隨後是西九文化區，包括M+博物館、戲曲中心、故宮文化博物館等，共有14次。