Threads全球月活躍用戶1.5億　社交app排名升　港今年下載量超IG

Facebook母公司Meta推出社交媒體Threads將近一年，Meta行政總裁朱克伯格4月份在今年第一季財報會議透露，Threads目前的每月活躍用戶數已達1.5億，較2月份上升2,000萬。有應用程式統計平台數字顯示，2024年香港地區Threads下載量僅次Telegram及小紅書，在社交類應用程式中排行第三位！



Meta去年7月推出與Instagram連結的Threads平台，以文字帖文為主，形式與X（前稱Twitter）相似。根據AppMagic統計，香港地區社交類應用程式中，現時Threads下載量排第三，僅次Telegram和小紅書，超越Instagram、WhatsApp和Facebook。

全球用戶方面，截至2024年3月，AppMagic亦指出Threads的累積下載量已達2.6億次。而Meta行政總裁朱克伯格早前曾公布，Threads全球月活躍用戶數已達1.5億，較上兩個月增2,000萬。

比較其他應用程式，全球最熱門的社交平台Facebook的月活躍用戶數為30億，YouTube為25億，至於Instagram的月活躍用戶亦達20億。故此，Threads的月活躍用戶數達Instagram月活躍用戶數約7.5%。

Threads的用戶遍佈全球，發展出不同潮語，例如台灣網友稱Threads為「脆」。台灣是亞洲中下載量排名最高的地區，由推出至今的平均下載量為當地第三名。至於其他同樣平均排行在首三名的地區有荷蘭、比利時、芬蘭和葡萄牙，香港則平均排第十名。

若單計2024年，在所有應用程式中，Threads在台灣排第一，在香港排第九名。