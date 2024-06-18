內地餐飲進駐本港　年增至少百間分店　川菜及茶飲佔最多

香港掀起北上消費熱潮，同時亦有不少內地餐飲品牌「南下」，進駐香港開設分店，其中以手打檸檬茶、川菜餐廳、火鍋店等最多，引起港人關注。以下統計近一年開張的食肆及茶飲店，其中至少有42個內地品牌，累計分店超過100間，集中在各個人流多的旺區。以下即看內地餐飲進軍香港的最新趨勢！



根據食環署及網上資料，由去年中至今，至少有42個內地餐飲品牌進駐香港，分店總達106間。當中手打檸檬茶有30間、川菜餐廳有17間，其他手搖飲料店亦有15間。其餘有火鍋、各式中菜、韓式烤肉、咖啡及甜品店等。

本港食肆以茶餐廳、港式粉麵及快餐店的數量最多，而近一年新開張的內地餐飲品牌以茶飲及川菜為主，例如烤魚、酸菜魚、麻辣燙等。另外亦見其他內地熱門的菜式，包括東北烤串、螺螄粉、羊肉粉麵等。

+ 1

由內地進駐香港的餐飲品牌中，以手打檸檬茶、川菜、手搖飲料等最多。根據投資推廣署資料，2023年共協助136間內地企業在港開設或擴展業務，包括太二集團在港開設4間酸菜魚專門店，今年開業的餐廳則有木屋燒烤、四季椰林、遇見小麵等。

進駐香港的內地品牌主要選址於市區，其中以油尖旺區最多，至少有31間分店，隨後是荃灣、中環、銅鑼灣等地區，以及新落成的大型商場，包括大圍圍方和啟德AIRSIDE。

註：上述內地進駐餐飲數字以食肆牌照名單、食物製造廠牌照名單及網上資料綜合以成，或較實際數字少。

