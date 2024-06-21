上學年教師流失率8%　3610人離職78%非因退休　每校平均4教師離職

立法會秘書處新一份《數據透視》列出近年教師流失數字，顯示2023/24學年公營學校流失3,610名教師，平均每所學校有4名教師離職，當中非退休離職教師達2,820人，佔78%，退休教師則佔820人或22%。教師流失率由2022/23學年9.2%回落至2023/24學年8%，但仍高於2020/21學年的4.4%。



文件指，2013/14至2020/21學年間，公營學校（不包括特殊學校）每年約2,000名教師離職，流失率維持在5%以下；至2022/23學年離職教師增至4,160人，流失率更升至9.2%，及至上學年才分別回落至3,610人及8%。

立法會秘書處新一份《數據透視》列出近年教師流失數字，顯示2023/24學年公營學校流失3,610名教師，平均每所學校有4名教師離職。（資料圖片/Getty Images）

面對教師流失率上升，雖然學校已增加招聘教師，例如2020/21至2022/23學年間，按年招聘教師人數急增62%至3,600人，2023/24年亦達3,020人，但文件指出，教師招聘增幅，未能完全彌補過去3個學年因教師離職所增加的空缺數目。

教師離職原因方面，2023/24學年退休教師820人，佔同期所有流失教師比例約22%，較2019/20學年的33%為低。文件指，「因其他原因離職的教師人數顯著增加」，雖然教育局指出造成教師流失的原因各異，包括繼續深造、轉職至其他類型學校、從事非教學工作及其他私人理由，「但卻未有量化個別因素的重要性」。文件另引述香港中學校長會調查指，2021/22學年流失教師中，約四分之一是因為移民而選擇離職。

文件指，「近年，確實有愈來愈多按長期聘用條款受聘的教師辭去公營學校核准編制內的教席」，而公營學校教師由2020/21學年45,590人，降至2023/24年44,660人。

數據顯示，中學擁有10年或以上年資的資深教師比例，由2019/20學年71%降2023/24學年的61%，減少10個百分點；小學資深教師比例同期由63%降至59%，減少4個百分點（註：此統計涵蓋公營學校及直資學校）。這些空缺會由資歷較淺教師填補，文件提到，「資深教師的流失，難免令人關注到教學質素、學校行政，以及與學生建立信任和良好關係」等方面所受影響。

文件亦提及，隨着學齡人口下降，預計未來10年對教師需求將減少，或能紓緩教師流失問題；而教育局已展開2025至2028年三年期教師培訓學額規劃，當中會考慮教師供求等因素。