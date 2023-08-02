社交媒體｜IG最受學生歡迎　小紅書急起直追　過半棄用FB原因是？

年輕世代喜歡使用社交媒體獲取資訊和表達自我，遵理潮指數早前發布調查，指Instagram仍是最受年輕人喜愛的平台，但有逾半學生表示已停用Facebook，而內地熱門社交媒體小紅書及抖音，也開始獲得學生哥關注。



調查共訪問709名學生，結果顯示，93%受訪學生表示現時有使用Instagram，使用Facebook、小紅書及抖音的比率分別為48%、33%及19%。

遵理潮指數調查顯示，93%受訪學生表示有現時有使用Instagram，使用Facebook、小紅書及抖音的比率分別為48%、33%及19%。（資料圖片/Getty Images）

Facebook是本港最流行社交媒體之一，但於今次調查中，超過一半學生表示已經停用，同時有近四成學生指，自己使用Facebook次數較過去一年下降。

與2013年同類調查結果相比，有使用Facebook的受訪學生百分比由當年的94%，在10年間大幅下降至2023年的48.4%。香港無線科技商會主席李勁華解釋，現時不少年輕人因長輩使用Facebook，為了保持私人空間、避免被長輩評頭品足等，因而減少使用。

Instagram方面，超過半數學生表示他們使用Instagram次數增加，當中超過四成人日均使用時間達3小時或以上，於最近一個月有發帖至少一次的比例亦超過半數。

近年短片或短視頻內容大受歡迎，抖音及小紅書（亦有短片功能）均開始吸引學生使用。其中小紅書不但有逾三成使用率，當中52%人表示使用次數增加，可見小紅書於學生之中有一定影響力。