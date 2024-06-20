大學加學費｜盤點全球公營大學學費　港八大學加學費後算平定貴？

政府公布，教資會資助全日制學士學位、研究院修課及研究課程學費將於2025/26學年起，平均每年加5.5%，八間資助大學學費將由現時42,100元逐步增至2027/28學年49,500元。今次是1997年以來首次調整大學學費，究竟與其他國家比較，香港現時學費水平排多少？八大與自資院校學費，以及各地留學學費又相差多少？



本港資助大學學費自1997年起維持42,100元，過往資料顯示，1994/95學年一年學費為24,000元，1995/96學年年上升41.2%至30,750元，1996/97學年再上升21.5%至37,350元，隨後在1997年升12.7%至現時水平。

八間資助大學學費將於2025/26學年起逐步加價至49,500元。（資料圖片／黃浩謙攝）

比較全球大學學費，根據經濟合作暨發展組織2022年報告，在27個市場經濟國家及地區中，英國公營大學的學費最高，英國學生一年學費達9.5萬港元，其次是美國，達7.1萬港元。另外愛爾蘭和智利的學費亦較香港高，達6萬多港元。

至於學費較香港低的則有日本、澳洲、加拿大、韓國等地，介乎3.7萬港元至4萬港元。有部份國家免大學學費，例如丹麥、芬蘭、瑞典等，只有私立大學或國際學生需交學費。

香港有19間提供自資學士學位課程院校，包括11間自資專上院校、8間教資會資助院校及其屬下部門及都會大學。自資學士課程首年學費由1.7萬元至51萬元不等，其中大部份課程首年學費介乎3萬元至10萬元。收費最高的是香港科技大學工商管理學士（全球商業管理），首年學費達51萬，其後3年每年收費20萬至22萬不等。

早前教育局局長蔡若蓮表示，以現時成本計算，每名學生要支付6萬元才達到18%的收回成本比率目標。比較海外升學所需費用，以英國為例，國際生一年學費約9.6萬港元至31.9萬港元不等，加拿大一年學費平均約21.7萬港元。以港人熱門升學地點來說，海外升學所需費用仍相對較加價後的本地資助大學學費高。