朗豪坊戲院結業！近4年16間戲院轉手或開業　附全港戲院分佈地圖

旺角朗豪坊Cinema City將於7月中約滿結業，暫未知有否其他院商接手經營；另外同院線的星影匯亦因九龍灣國際展貿中心重建，將於6月底結業。同一時間，英皇戲院進駐黃竹坑新大型商場THE SOUTHSIDE，新戲院於6月21日開幕。近年多間戲院結業和開業，以下逐一看現時全港戲院分布情況，更附上各區戲院分佈地圖。



旺角朗豪坊Cinema City將於7月中約滿結業。(吳美松攝)

截至6月21日，全港有63間戲院，其中16間屬2021年或之後開幕，包括MCL Airside戲院、英皇戲院Plus+大圍圍方及英皇戲院Plus+黃竹坑THE SOUTHSIDE 3間大型商場新戲院，以及其他院線結業後轉手的戲院。

經過多間戲院轉手及新戲院落成後，現時MCL院線的佔比最多，有17間，其次百老匯有12間，英皇戲院和嘉禾院線分別有9間和8間。至於近年結業後未有院線接手的戲院則有6間，包括總統戲院、嘉禾啟德、嘉禾粉嶺等。

現時全港戲院主要集中在油尖旺區，包括旺角4間、油麻地1間、尖沙咀5間，其次是東區和九龍城區，各有5間戲院。以院線分布比較，除了油尖旺區集中地外，MCL院線整體較多位於港島南、九龍東及新界東，百老匯則較多在中西區及新界西。

若以各區人口計算，擁有最多戲院的油尖旺區平均每34人有一個戲院座位，東區和九龍城區分別是每165人和104人有一個位。至於只有1間戲院的大埔和北區競爭最大，平均逾800人才有一個戲院座位，北區則每1,188人才有一個戲院座位。