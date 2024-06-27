最貴城市排名｜香港世界第2貴　呢1項消費貴絕全球　樓價排第幾？

香港生活指數高，就連有錢人的生活成本也是全球數一數二貴！據瑞士寶盛《2024年全球財富及高端生活報告》，香港富人生活成本全球第2高，按年上升1名，僅落後榜首新加坡。而香港法律服務更是統計範圍內25個城市中的「貴中之貴」，但樓價只排名第2，以下即看詳細榜單！



報告指，雖然統計範圍內25個城市的生活成本仍然呈上升趨勢，但物價升幅已由2023年6%，降至今年的4%。今年排名中，新加坡繼續位列榜首；香港排名上升1位至第2名；第3位是倫敦。

2024全球高端生活指數前10名城市：

1. 新加坡

2. 香港

3. 倫敦

4. 上海

5. 摩納哥

6. 蘇黎世

7. 紐約

8. 巴黎

9. 聖保羅

10. 米蘭

對於香港的高淨值人群來說，哪些消費項目是「貴中之貴」呢？報告顯示，香港法律服務費用是全球25個主要城市中最高。而雖然本港樓價按年下跌了2.1%，但住宅物業價格仍是全球第2貴，僅低於摩納哥。此外，香港的豪車、高級餐飲價格亦較貴，均為全球第3高。

有錢人或許也要面對通脹壓力，報告所統計的奢侈品及服務中，香港酒店套房價格一年上升22.7%（按港幣計，下同），女士鞋履、女士手袋亦分別貴了8.5%至12.6%。但也有部份消貴品價格下跌，包括威士忌（-18.9%）、單車（-3.4%）、住宅物業（-2.1%）等。

香港酒店套房價格一年上升22.7%。（資料圖片）

註：城市排名是基於瑞士寶盛高端生活指數分析全球25個主要城市一籃子商品和服務價格，追蹤各大城市高淨值人群在維持奢華生活方式的相對成本。

