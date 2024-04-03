胡潤富豪榜2024│農夫山泉鍾睒睒蟬聯中國首富　李嘉誠身家減10%

胡潤研究院公布2024年胡潤全球富豪榜，當中農夫山泉創辦人鍾睒睒連續4年成為中國首富，以4,500億元人民幣（下同）的財富排在全球第21位。而長和系李嘉誠、李澤鉅父子身家按年縮水10%，以2,000億元位列中國第6，全球排名下降7位至第46位。中國有814名身家達10億美元的企業家，繼續是全球最多。

今年特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）重登世界首富寶座，而奢侈品王國LVMH主席兼行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）則慘成身家縮水「世一」。



聚焦榜上的中國企業家，農夫山泉創辦人鍾睒睒蟬聯中國首富，身家達4,500億元，全球排名第21位。拼多多創辦人黃崢以3,850億元的財富，晉升為中國第二富有的企業家，全球排名亦升至第24位。騰訊主席馬化騰，以2,500億元的身家排在中國榜上第3位，全球排名第36。

香港長和系李嘉誠、李澤鉅父子身家按年縮水10%，以2,000億元位列中國榜第6，排名跌1位，全球排名則下降7位至第46位。恒基兆業的李兆基財富維持1,650億元，位居中國榜第8，全球排名第65。

長和系創辦人李嘉誠（資料圖片）

馬斯克今年以1.67兆元的財富重登榜首。第2位是亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行主席貝索斯（Jeff Bezos），他的身家按年反彈57%至1.33兆元。第3位是酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）的阿爾諾，由於過去一年全球奢侈品市場欠佳，令他的財富大跌1,900億元至1.26兆元，成為身家縮水的「世一」。

分析富豪居住地，中國有814名身家達10億美元的企業家，為全球最多。其次是美國（800名）、印度（271名）、英國（146名）、德國（140名）。