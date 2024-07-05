巴黎奧運｜港隊上屆創佳績　體院年收入逾$8億　幾多用於運動員？

【奧運 / 巴黎奧運 / 奧運會2024】巴黎奧運即將於7月26日開幕，連串賽事將再次帶動社會體育氣氛。上屆東京奧運港隊奪得一金兩銀三銅成績，亦令社會關注全職運動員的支援和待遇。現時本港全職精英運動員主要由體育學院負責統籌，到底體院每年有多少收入，當中有多少資金用於運動員身上？



先睇近年香港體育學院的收支數據▼▼▼

數據顯示，近年體院收入穩步上升，由2015/16年度的4.66億元，增加逾81%至2022/23年的7.39億元。開支方面，2020/21年受疫情影響，運動員參與賽事及訓練次數減少，令該年度總支出減少12%至6.48億元外，其餘年份均持續增加。

現時體院的收入，有近九成來自精英運動員發展基金。基金由政府於2012年撥款70億元成立並於18/19年度注資60億元，為體院提供穩定的財政來源。

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除精英運動員發展基金外，政府還透過藝術及體育發展基金，以及體院重新發展計劃資本補助金向體院撥款。此外，體院其他收入還包括贊助及賽會精英運動員基金等。

支出方面，體院八成開支用於精英運動員身上，包括向精英運動員提供直接財政資助、培訓運動員，以及運動科研資助計劃的開支。

近年體院用於精英運動員身上的開支持續上升，2022/23年度相關開支達7.26億元，按年增加14.8%。

不過，體院盈餘近年呈跌勢，2022/23年度更錄得赤字4,770萬元。體院年報指，該年度支出主要用於精英運動員培訓計劃，包括備戰杭州2022亞運會及亞洲殘疾人運動會、巴黎2024奧運會及殘奧運、2025年第15屆全國運動會。