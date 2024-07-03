巴黎奧運慳到盡　選手村無冷氣、瞓紙板床　今屆能否擺脫超支魔咒

【奧運 / 巴黎奧運 / 奧運會2024】巴黎奧運即將於7月26日開幕，預計將有206個國家或地區、約10,500名運動員參與這項體壇盛事。除了賽事本身，奧運超支亦常常成為焦點，有研究推算，巴黎奧運最新成本估算達87億美元（約680億港元），暫時超支1.15倍。

不過主辦方亦有設法減少開支，如重用現有場館，選手村為環保不設冷氣、使用「紙板床」等，但到底今屆奧運可否擺脫超支魔咒？數據更顯示，過往曾有奧運超支七倍有多，以下即看歷屆成本回顧！



有研究推算，巴黎奧運最新成本估算達87億美元（約680億港元），暫時超支1.15倍。（巴黎奧運網頁）

根據牛津大學研究賽德商學院的研究報告，2016年巴西里約熱內盧奧運是歷屆最「燒錢」的奧運會（僅夏季奧運會，下同），總成本高達236億美元（1,843億港元），為當時本已衰退的巴西經濟帶來沉重負擔。成本次高是2012年倫敦奧運，達168億美元（約1,312億港元），而2021年東京奧運則以137億美元（約1,070億港元）排名第3。

按每場賽事計，里約奧運賽事平均成本亦甚為驚人，高達7,700萬美元（約6億港元）；其次為倫敦奧運及1992年巴塞隆拿奧運。

研究顯示，奧運超支已成常態，1960年以來每屆奧運成本平均超出預算195%，最誇張是1976年加拿大蒙特利爾奧運，最終超支逾七倍，主辦城市所負債項要30年才還清。

巴黎奧運選手村不設冷氣，而是改用水冷系統恆溫，並會有風扇提供。（Getty Images）

至於今屆巴黎奧運又能否避免超支？事實上，今屆是「奧林匹克2020+5改革議題」提出後首屆奧運會，巴黎奧組委因此採取多項措施控制成本，包括沿用現有場館，減少興建新建築；為減少碳排放，選手村更不安裝冷氣，使用可回收「紙板床」等。巴黎奧組委5月接受傳媒採訪時表示，今屆舉辦成本將在預算之內，更可望錄得少許盈餘。

巴黎奧運將在7月26日至8月11日舉行。（官網截圖）

但牛津大學研究就指出，雖然上述措施可減少成本，但減幅未如預期，而今屆最新成本估算達87億美元（約680億港元），與過往賽事相比亦屬較高水平。該研究團隊推算，巴黎奧運暫時超支115%，並存在進一步超支風險。

選手村房間設計：

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另一方面，奧運作為國際體壇盛事，「吸金」能力亦不容小覷。瑞士洛桑大學一項研究顯示，1964至2016年間奧運平均收入為23.4億美元（約183億港元），當中主要來自轉播收入，平均每屆進賬約11.8億美元（約92億港元）。

不過奧運仍是蝕錢居多，據上述洛桑大學研究，1964年至2016年每屆奧運平均虧損18.3億美元（約143億港元），平均虧損率達29%；至今僅3屆奧運錄得盈餘，分別是1984年洛杉磯、1996年亞特蘭大及2000年悉尼奧運。

註1：金額按1美元兌7.81港元換算。

註2：不同學者對2016年里約奧運成本估算差距甚遠，文中引用兩項不同數據，詳情請見圖表附註。



【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】