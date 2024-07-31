奧運獎金排名│港隊金牌獎金$600萬登榜首　美國隊獎金僅港隊1/20

【巴黎奧運 / 金牌 / 奬金 / 排名】巴黎奧運港隊再創佳績，目前已獲2金1銅，張家朗、江旻憓分別於女子重劍和男子花劍奪得金牌，他們均會獲得由馬會提供的600萬港元獎金。何詩蓓於200米女子自由泳上先取1銅，已獲得150萬港元獎金。黃鎮廷和杜凱琹於乒乓混雙組合取得項目第4名成績，2人合共獲得150萬港元獎金。至於羽毛球混雙組合鄧俊文及謝影雪已打入8強，至少合共可獲75萬港元獎金，他們將於8月1日凌晨2時20分對韓國球手爭入4強。

據《福布斯》統計，香港多達600萬港元的金牌獎金，原來是全球最高，不單是第2名以色列的2.8倍，更是美國的20倍！以下即看完整排名、各地獎金有多少。



《福布斯》早前向206個國家或地區的奧委會或相關部門查詢，確認至少33個國家或地區會向獲得金牌的運動員提供獎金，當中有15個國家或地區獎金更超過10萬美元（約78萬港元）。

值得留意的是，榜單只計及各地金牌選手所獲獎金，未計算其他非現金形式獎勵或支援。另外，由於統計於奧運前進行，或有不少地方或未制訂相關獎金安排，因此數據只能涵蓋部份國家或地區。



部份奧運代表隊金牌獎金：

1. 香港 76.8萬美元（600萬港元）

2. 以色列 27.5萬美元（約214.8萬港元）

3. 塞爾維亞 21.8萬美元（約170.3萬港元）

4. 馬來西亞 21.4萬美元（約167.1萬港元）

5. 意大利 19.6萬美元（約153.1萬港元）

15. 西班牙 10.2萬美元（約79.7萬港元）

16. 法國 8.7萬美元（約67.9萬港元）

28. 美國 3.8萬美元（約29.7萬港元）

31. 加拿大 1.5萬美元（約11.7萬港元）

33. 澳洲 1.3萬美元（約10.2萬港元）

何詩蓓於200米自由泳上先取1銅，已獲得150萬港元獎金。（路透社）

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」下，港隊運動員於巴黎奧運會取得個人金牌的運動員，可獲600萬元獎金，銀牌可獲300萬元，銅牌可獲150萬元，第4名可獲75萬元，第5至第8名則可獲37.5萬元，而團體獎金是個人項目的雙倍。

而羽毛球總會亦設立獎勵金計劃，港隊奧運單打金牌可獲得125萬獎勵金，雙打金牌可獲得187萬獎勵金。