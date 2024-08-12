巴黎奧運獎金│港隊共獲2金2銅　5組選手有獎金　馬會共派$XXXX萬

【巴黎奧運2024／獎金／張家朗／江旻憓／何詩蓓／杜凱琹／黃鎮廷】巴黎奧運圓滿結束，香港運動員喜訊連連，只獲2金牌2銅牌，其中「香港微笑劍神」江旻憓與「193劍神」張家朗分別於女子重劍和男子花劍獲得金牌，各自獲得600萬元獎金；「香港女飛魚」何詩蓓於女子100米及200米自由泳共獲兩面銅牌，合共可獲得300萬元獎金；而黃鎮廷和杜凱琹則在乒乓混雙項目中獲第四名則共獲150萬元獎金。另外，羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪打入8強，雖不敵韓國世界冠軍組合徐承宰及蔡侑玎而8強止步，但落力表現已有交代，而「鄧謝配」亦可獲75萬元獎金。至於跆拳道選手盧蔚豐亦在男子68公斤以下級比賽獲得第7名，可獲37.5萬元獎金。



今屆「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」加碼表揚在巴黎奧運會勇奪佳績的香港運動員，將合共派發1,762.5萬元獎金。



張家朗在巴黎大皇宮再奪走奧運金牌。（路透社）

馬會將派1,762.5萬元獎金

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」下，於巴黎奧運會取得個人金牌的運動員，可獲600萬元獎金，銀牌可獲300萬元，銅牌可獲150萬元，第4名可獲75萬元，而第5至第8名則可獲37.5萬元，而團體的獎金則是個人項目的雙倍。

如今江旻憓與張家朗分別獲得1面金牌，以及何詩蓓獲得2面銅牌，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」會派發1,500萬元獎金。另外，黃鎮廷和杜凱琹在乒乓混雙戰獲第4名，可獲150萬獎金，而鄧俊文／謝影雪在羽毛球混雙項目中打入8強，可獲75萬元獎金，跆拳道選手盧蔚豐於男子68公斤以下級比賽獲得第7名，可獲37.5萬元獎金，即奧運港隊成員可獲派發1,762.5萬元獎金。

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江旻憓於巴黎奧運奪金。（袁志浩攝）

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張家朗成為巴黎奧運金牌得主。（路透社）

何詩蓓獲得2面銅牌。（Getty Images）

黃鎮廷（右）、杜凱琹在乒乓球混雙賽獲得第4名。（路透社）

鄧俊文（右）、謝影雪在羽毛球混雙賽獲第5名。（路透社）