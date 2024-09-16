Edan呂爵安認追林明禎掀IG脫粉潮　Threads保人氣+鏡仔追蹤數一覽

【呂爵安 Edan / 林明禎】Threads已成為本港熱門社交平台之一，不少藝人均有開設帳戶與粉絲互動，其中自然少不了人氣男團MIRROR的成員。當中姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）在Instagram（IG）上都有逾百萬追蹤，但他們Threads粉絲數均不及隊中綜藝擔當！而Edan呂爵安早前因承認自己正在追求大馬女神林明禎，其IG即掀起「脫粉潮」，一天內勁減2,000名追蹤者，但到底他的Threads又有否受影響？另外，原來有1位MIRROR人氣成員至今都未開設Threads帳號！



Edan呂爵安在Threads追蹤人數是MIRROR之首。（Threads @edanlui）

Ian陳卓賢未有Threads公開帳號

現時在Threads上擁有最多粉絲的鏡仔是呂爵安，截至9月13日有達26.2萬人，追蹤人數較第2名姜濤（19.4萬）、第3名Anson Lo（18.7萬）多出5萬以上。在IG上，Anson Lo和姜濤均有逾百萬追蹤，Edan有約72萬追蹤者。MIRROR之中，現時有11名成員均已開設Threads專頁，而Ian陳卓賢則尚未有公開帳號。

MIRROR成員Threads帳號追蹤人數一覽

Edan呂爵安Threads追蹤數26.2萬

Keung To姜濤Threads追蹤數19.4萬

Anson Lo盧瀚霆Threads追蹤數18.7萬

Jer柳應廷Threads追蹤數14.9萬

AK江𤒹生Threads追蹤數14.9萬

Stanley邱士縉Threads追蹤數10.9萬

Lokman楊樂文Threads追蹤數10萬

Jeremy李駿傑Threads追蹤數9.87萬

Frankie陳瑞輝Threads追蹤數8.82萬

Alton王智德Threads追蹤數8.18萬

Tiger邱傲然Threads追蹤數7.21萬

（Ian陳卓賢未有開設Threads公開帳號）

Threads與IG、Facebook玩法大不同

事實上，有別於IG和Facebook，Threads上的交流講求真性情，無論是「Emo（情緒化）」抒發，還是日常廢文，只要是坦誠交流的帖文，都隨時會成為流量密碼。而Edan作為隊中的「綜藝擔當」，他在Threads上自我介紹為「亂說一通大師」，不時發表搞笑偉論，吸引不少人追看，難怪他就算IG上遭到「脫粉」，仍可保住MIRROR首席Threads人氣王之位。