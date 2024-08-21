IG吸金榜Q2│MIRROR成員僅剩他打入十大　這樂壇大前輩登榜首

【MIRROR / 鏡仔 / 廣告市場】市場研究公司admanGo早前公布2024年第2季本地名人Instagram廣告銷售額10大排名，樂壇大前輩「軒公」張敬軒穩佔榜首，第2、3名分別是天后鄭秀文（Sammi）及藝人鄭嘉穎太太、圈中「靚媽」陳凱琳。而以往有多名成員打入前10的男團MIRROR，今次僅剩1人上榜！



市場研究公司admanGo早前公布2024年第2季IG品牌內容廣告銷售額最高的10名KOL，分別是：第1名張敬軒（Hins）、第2名鄭秀文（Sammi）、第3名陳凱琳（Grace）、第4名容祖兒（Joey）、第5名倪晨曦（Elva）、第6名林芊妤（Coffee）、第7名張厚耀（Sue Chang）、第8名呂爵安（Edan）、第9名佘詩曼（Charmaine）、第10名魏浚笙（Jeffrey）。

2024年第2季IG品牌內容廣告銷售額排名，張敬軒位居榜首。（資料圖片／葉志明攝）

2024年第2季IG品牌內容廣告銷售額排行榜，呂爵安排名第8，是唯一打入十大的MIRROR成員。（資料圖片／梁碧玲攝）

去年榜單上 MIRROR有4名成員上榜

2023年IG品牌內容廣告銷售額排行榜中，MIRROR有4名成員上榜，分別是第3名呂爵安（Edan）、第5名盧瀚霆（Anson Lo）、第6名姜濤（Keung To）以及第9名陳卓賢（Ian）。而今年第2季榜單上，僅剩呂爵安1人上榜。