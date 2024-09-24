施政報告推產業多元　4大支柱貢獻逾半GDP　6優勢產業仍無優勢？

新一份《施政報告》即將發表，如何推動產業多元化是重點之一。事實上，本港討論產業轉型多年，惟至今仍然高度倚賴4大支柱產業，相關行業佔本地生產總值（GDP）比重仍高達56%。而近年外圍環境複雜多變，更顯出產業單一化問題，其中貿易物流業就因各地競爭增加，導致收益下跌，職位數目亦持續減少。

另一方面，創科、文化創意等6大優勢產業的「優勢」似乎尚不明顯，該政策方向提出至今10多年後，6項產業合計對GDP貢獻度仍不足一成，職位佔總就業比重仍不足兩成。現時產業結構下，具前景的職位未必足夠，不少市民只能從事低薪行業。



4大支柱產業分別是金融服務、旅遊、貿易及物流、專業及商用服務，多年來貢獻本港約五成GDP。統計處最近一期數據顯示，2022年4大產業佔GDP比重為56%，當中貿易及物流業佔比達22.5%最高，較金融服務業（22.4%）稍稍高出0.1個百分點。

4大支柱產業分別是金融服務、旅遊、貿易及物流、專業及商用服務，多年來貢獻本港約五成GDP。（資料圖片）

支柱產業對GDP貢獻度高，本身不是問題，真正問題在於部份支柱行業極易受外圍環境影響，例如旅遊業的增加價值，就在疫情影響下幾近「清零」；而支柱產業之首的貿易及物流，亦在地緣政治、各地競爭增加等多重因素夾擊下，於2022年錄得按年收縮5.6%（註：以增加價值市價計）。

事實上，為推動經濟多元化發展，港府早於全球金融海嘯後的2009年已提出6項優勢產業，即文化創意產業、創新科技產業、教育產業、醫療產業、檢測和認證產業、環保產業。惟政策方向提出10多年後，優勢產業的「優勢」仍不明顯，2022年合計佔GDP比重仍僅不足一成。

6項優勢產業之中，文化創意產業的經濟貢獻最高，所錄增加價值1年超過1,200億元，但佔GDP比重僅為4.5%。至於港府近年產業政策重心之一的創新科技，2022年增加價值約257億元，佔GDP比例不足1%。

產業待升級 不少市民只能從事低薪服務業

產業結構亦直接影響本港就業分布，其中支柱產業之一的貿易及物流業，以往從業人員達70萬至80萬人，佔全港就業職位比例高達24%，而近年行業環境轉變，令就業人數持續下降，至2022年跌至不足60萬人，佔總就業比例僅16.4%。至於金融服務業，雖然經濟貢獻度甚高，但只提供約27萬就業職位，佔總就業比重只有7.5%。

產業有欠多元，不少市民只能從事零售、餐飲及酒店服務業、建造業等基層行業。統計處數據顯示，現時上述行業共吸納逾86萬打工仔，佔所有行業職位比重逾26%，惟類似職位大部份缺少向上流動機會，且大多低薪、長工時。而產業升級轉型有助創造更多具前景的就業職位，但較能提供此類職位的6項優勢產業，2022年僅提供約53萬個職位，就業貢獻度尚不足15%。