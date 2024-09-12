香港樓奴悲歌全面睇！尚餘供款年期中位數XX年！這區供樓平均$6萬

港人置業甚艱難，而即使成功買樓上車做業主，繳付首期後也要「左慳右慳」賺錢供樓數十載，但到底本港哪區樓奴負擔最重最悲哀呢？據統計處最近一次人口普查，本港供樓家庭每月按揭供款中位數為1.2萬元（包括私樓及資助出售房屋），尚餘供款年期中位數長達20年。當中灣仔區供款中位數達2萬元冠絕全港，以供款佔月入比例計，深水埗、油尖旺、九龍城區內供樓家庭負擔最重。

至於具體比較全港173個屋苑片區，港島有1個片區按揭月供中位數高達6萬元，而深水埗區內一個鐵路盤，供款佔月入比例更達32%！到底哪一區樓奴負擔最重？即看你所在屋苑最新數據！



據2021年人口普查結果，全港家庭住戶中，擁有自置居所的比例為48.6%，當中16.5%住戶仍在供樓、32.1%已完成按揭供款。各區之中，西貢區須供樓住戶比例最高，達27%，其次是荃灣（26.1%）及元朗（20.9%），上述三區近年均有較多新樓落成。

比較各區供樓家庭按揭供款額，區內豪宅林立的灣仔、中西區、九龍城位列前3，每月供款中位數介乎1.5萬元至2萬元。而黃大仙、北區、屯門則是供款額較低的地區，每月供款中位數均不超過1萬元。

至於哪一區樓奴供樓負擔最重呢？數據顯示，深水埗區內供樓家庭每月供款中位數雖然僅1.25萬元，但按揭供款佔月入比例中位數達23.6%，屬全港最高。相比之下，灣仔、中西區內相關比例只有21.3%至21.4%，較深水埗少逾2個百分點。

深水埗區供樓家庭的按揭供款佔月入比例偏高，從算式上看來，如果不是因為區內家庭月入較低，便是因為按揭供款額偏高。具體觀察區內屋苑片區（又稱「樓市片區」），南昌站片區供樓戶每月按揭供款中位數1.28萬元，接近全港中等水平，而按揭供款與收入比率中位數高達32.2%，估計片區內業主供樓負擔並不算小。（註：南昌站片區內私樓包括匯璽I、匯璽II、匯璽III等）

匯璽所在的南昌站片區，每月按揭供款中位數1萬2,800元，接近全港中等水平，而按揭供款與收入比率中位數高達32.2%。（資料圖片）

至於全港173個屋苑片區中，渣甸山片區每月按揭供款中位數達6萬元最高，供款與月入比率中位數約為32.8%。渣甸山片區內私樓包括有豪宅嘉雲臺，以及其他別墅洋房。

▼▼全港173個樓市片區住戶按揭供款情況▼▼

供樓負擔較輕的片區方面，包括有屯門龍鼓灘片區，當區供樓戶按揭供款與收入比率中位數僅15.7%，住戶每月按揭供款中位數8,700元，尚餘供款年期中位數為13年，僅從數字上看來，該片區內業主供樓算是比較輕鬆。（註：龍鼓灘片區內住宅多數為村屋盤）