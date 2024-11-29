精神健康超越癌症肥胖成最關注問題　宏利、香港心聆合作支援社區

一項調查¹發現，全球多達45%人認為精神健康是目前最大的健康問題，超越癌症和肥胖，成為全球最關心的健康議題。聚焦香港，每7個人就有1個於日常生活中經歷常見的心理問題²，但同時有多達四分三受精神問題困擾的患者從不尋求專業協助²，情況值得關注。



為提升公眾對精神健康重要性的關注，宏利與香港精神健康慈善機構香港心聆（Mind HK），展開為期兩年的策略慈善合作關係，透過共同舉辦一系列精神健康推廣活動及相關培訓，提升本地社區的精神健康服務和長遠發展，幫助大眾成就更健康人生。



研究揭逾4成人認為精神健康是最大問題

精神健康狀況可源於各種常見的環境，如社會和個人壓力、生活事件、疾病和經濟困難。益普索市場研究（Ipsos）較早前發表《2024年健康服務報告》¹，該市場研究公司於7月至8月期間訪問約2.3萬名成人，受訪者來自31個國家。調查發現約45%受訪者認為精神健康是最大的健康問題，較2020年急增19個百分點。此外，女性（51%）比男性（40%）更可能將心理健康視為主要健康問題。而受訪者中最年輕的Z世代，即1997年或之後出生人士，心理健康方面的性別差距更為明顯，分別有37%男性和55%女性認為精神健康是最大的健康問題。

整體而言，精神健康以外受訪者關注的健康問題依次為癌症、壓力和肥胖，分別有38%、31%和26%受訪者關注。

隨著精神健康問題日益嚴峻，世界衛生組織指出，世界各地仍然存在巨大的精神健康護理缺口，透過在社區提供精神健康服務，是加強對精神健康的防治途徑之一。有見及此，宏利於5月宣布與香港心聆合作，透過共同舉辦一系列精神健康推廣活動及相關培訓，提升本地社區的精神健康服務和長遠發展，並推廣宏利「全球影響力議程」（Impact Agenda）其中一項重點承諾︰幫助大眾續享健康和福祉。

宏利與香港心聆攜手籌辦公眾推廣活動，首場活動邀請了語言學家歐陽偉豪（Ben Sir）及香港心聆行政總裁兼臨床心理學家凌悅雯博士向公眾講解如何照顧自己及別人情緒。（宏利提供圖片）

公眾活動講解如何照顧情緒 探討「精神雪櫃」概念和原生家庭影響

宏利與香港心聆今年已先後舉辦兩次公眾活動，首場公眾推廣於6月舉行，特別請來語言學家歐陽偉豪（Ben Sir）分享有關如何照顧自己及別人情緒，同場更有香港心聆行政總裁兼臨床心理學家凌悅雯博士作專業分析。活動期間，Ben Sir以「精神雪櫃」作比喻，鼓勵大眾以運動、藝術、演藝、其他興趣等填滿「精神雪櫃」內的食物儲存格，有需要時可透過不同渠道發洩和提高抗壓力。

另一場公眾推廣活動亦於10月25日順利舉行，邀請了跨媒體創作者許賢和香港心聆臨床顧問及輔導心理學家Opal Li分享他們對原生家庭的見解，探討原生家庭如何影響個人成長和情緒，並傳授精神健康貼士，例如與父母的溝通方式和與父母表達內心感受的技巧。

消除污名計劃進一步改變大眾對精神健康的傳統看法

除了舉辦公眾推廣活動提升大眾對精神健康的認識，有關慈善合作亦透過「我就是我More Than a Label」消除污名計劃培訓更多經歷過精神健康問題的人士成為心聆大使，他們將於不同渠道分享他們復元過程中的親身經歷，鼓勵大眾擺脫對精神疾病的固有觀念及標籤，致力消除污名化。一系列的「我就是我More Than a Label」聆聽身心聆活動亦於11月啟動，一眾心聆大使及星級嘉賓包括香港奧運運動員鄭莉梅和歐鎧淳，於活動中分享他們在精神健康旅程中的真實故事，幫助大眾了解精神健康，消除污名化。

跨媒體創作者許賢（圖左）和香港心聆臨床顧問及輔導心理學家Opal Li（圖右）於第二場推廣活動與公眾交流原生家庭對個人成長和情緒的影響。（宏利提供圖片）

宏利關顧員工精神健康 為員工提供專業培訓

宏利一向致力將健康（Well-being）融入人才管理策略，投放龐大資源改善員工福祉，關顧同事的生理、心靈、社交及財富健康。故此，宏利邀請香港心聆的培訓導師與作為家長的同事進行「青少年精神健康基礎培訓課程：成人工作坊」，從中鼓勵家長們從傳統的「reactive approach」轉變為採取「preventive approach」，為子女提供適當的情緒支援。

此外，宏利亦為同事舉辦「免費iACT®心理健康諮詢日」，邀請經香港心聆培訓的心理健康主任到宏利辦公室提供免費心理支援會談服務，透過安全而保密的專業會談幫助及支持同事應對心理健康挑戰，學習管理自己情緒的技巧，協助他們實現更好的身心健康。

宏利鼓勵大眾身心智富平衡發展 成就更好

宏利相信健康即財富，真正的健康源自於心靈、身體和財務的全面健康。宏利香港及澳門首席市場總監林沛表示，宏利一直鼓勵客戶及大眾全面「身心智富」平衡發展，並希望透過與香港心聆攜手進一步提升本地社區的精神健康服務和長遠發展，與大眾同行，成就更好。

宏利香港及澳門首席市場總監林沛表示，展望2025年，宏利將與香港心聆繼續合辦精神健康推廣活動及相關培訓，喚起大眾對精神健康的關注，並提升本地社區的精神健康服務和長遠發展，幫助大眾成就更健康人生。

1. https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2024-09/Ipsos-Health-Service-Report-2024-Global-Charts.pdf

2.《香港抑鬱症和焦慮症的患病率、心理社會相關因素和服務使用情況：香港精神健康調查》 (2015) (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25660760/)