最有錢美國總統排名│特朗普排第幾？　克林頓靠出書躋身前10名

美國總統大選塵埃落定，前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再度入主白宮，並創下多項紀錄，包括最年老當選、首名被刑事定罪者當選總統等。此外據美國傳媒統計，特朗普亦是歷來最有錢美國總統，身家比第二名的甘迺迪高出3倍有多！而歷任多名「富有總統」的財富主要來自繼承遺產，換言之就是「靠父幹」，反觀克林頓於卸任後靠出書、演講賺取收入，成功打入最富有總統前10名！



特朗普再度入主白宮，並創下多項紀錄，包括最年老當選、首名被刑事定罪者當選總統，以及歷來最有錢美國總統等。（資料圖片）

據美媒《24/7 Wall St.》2023年一份報告，當中按收入、資產、配偶財產及所承繼遺產等多項財富來源，計算出歷任美國總統個人資產淨值的最高紀錄，並按通脹數據調整，得出最富有歷任美國總統排名。

特朗普成史上最有錢美國總統

在去年統計中，特朗普身家達37億美元，成為史上最有錢美國總統，而《福布斯》最新於2024年11月10日公布數據，特朗普第二次當選後，身家已達58億美元，並且排在全球富豪榜的第573名。

甘迺迪、華盛頓分別排第2、3名

最富有美國歷任總統第二名是甘迺迪（John Kennedy），估算其淨資產相當於現時的13億美元，他的財富主要繼承自其父親從銀行業務和投資所得收入。第三名是美國開國元勛華盛頓（George Washington），其財富估計達7.09億美元，同樣是承繼自其家人。

美國前總統克林頓（Reuters）

這些上榜美國總統的財富大多來自家族繼承或投資所得，而當中較特別的是克林頓（Bill Clinton），他的財富峰值估計達9,160萬美元，大多來自其卸任後出書及演講的收入。