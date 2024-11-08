胡潤百富榜│抖音張一鳴登首富　李嘉誠排咁前！鄭家純身家大縮水

胡潤研究院發布《2024年胡潤百富榜》，長實李嘉誠家族以2000億元人民幣（下同）身家登上第6名，是排名最高的香港富豪，名次更超越阿里系馬雲。而早前接班計劃出現變化的周大福鄭家純家族，其財富按年大減350億元，排名因而下跌9位至第27名。

至於全國首富之位，今年是抖音（TikTok）母公司字節跳動創辦人張一鳴，其身家按年增加1,050億元至3,500億元，增幅冠絶所有上榜富豪。到底今年有多少香港富豪上榜？還有哪些富豪能登上前10名？即看詳細排名！



胡潤指，今年有1,094名財富達50億元人民幣以上的企業家登上胡潤百富榜，張一鳴取代農夫山泉（養生堂）鍾睒睒，成為新一代首富。而騰訊創辦人馬化騰財富按年增加350億元，以3,150億元排名第3，惟排名較去年下降1位。拼多多黃崢、美的集團何享健家族則分別位列第4、5名，而阿里系馬雲家族則保持在第10名。

李嘉誠家族排名上升1位至第6名，身家達2,000億元人民幣。（資料圖片）

香港方面，打入前10名的富豪包括李嘉誠家族，排名上升1位至第6名，身家達2,000億元；而恒基兆業李兆基家族亦升2位至第9名，財富達1,750億元。其餘上榜香港富豪還包括李錦記集團李蔡美靈家族（第14名）、周大福集團鄭家純家族（第27名）、會德豐吳光正家族（第30名）、華人置業劉鑾雄家族（第32名）等。

其中，鄭家純家族財富按年大減350億元，位列財富縮水榜第7名，而集團第三代接班人鄭志剛早前亦已退任新世界發展行政總裁一職。

分析上榜富豪的居住地，北京、上海和深圳依然是最多上榜企業家居住的三個城市。北京有115位上榜企業家，排名榜首。上海超越深圳，以112位位列第2；深圳以108位排名第3。香港以82名位列第4，杭州以68名排名第5。