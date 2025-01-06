全球調查：港人英語能力屬中等　遜菲律賓、馬來西亞　遠輸新加坡

香港人自認英文水平不錯，但在全球之中排名又是多少？語文教育機構EF Education First （EF）公布2024年EF英語能力指標評級報告（EF EPI），港人英語水平在全球116個國家或地區中排名下跌4位至第32，於亞洲地區內排名更下跌3位至第4，級別僅屬「中等水平」。至於經常被拿來和香港比較的新加坡，當地英語能力則獲評為「卓越水平」，全球排名第3、亞洲排名第1，遠超香港。至於香港哪個年齡層、哪一區的市民英文是最好呢？



語文教育機構EF Education First （EF）公布2024年EF英語能力指標評級報告（EF EPI），港人英語水平在116個國家或地區中排名第32，於亞洲地區中排名第4，級別僅屬「中等水平」。（資料圖片）

是次排名數據是以2023年全球超過210萬名非英語母語應試者的測試結果為基礎。不過，由於應試者都是自己選擇是否參與評分，因此分數不一定能代表整個國家或地區。

港人英語能力全球排32名 遜菲律賓、馬來西亞

據報告，今年港人分數為549分，較去年的588分下跌9分；全球排名則由去年第29名，下跌3名至第32名。據報告分析，香港分數屬「中等水平」，表示應試者具有參與有關其專業領域的會議、理解歌詞內容，以及為熟悉的題材撰寫工作電郵的能力；而對應歐洲語言共同參考架構（CEFR），港人英語水平為B2級，可理解為英語中等使用者。

具體比較香港不同地區，九龍區應試者平均得分達555分最高，其次是港島547分、新界527分。而按年齡層劃分，最高分是21至25歲人士，平均達574分。

新加坡全球排名第3、亞洲排名第1

新加坡EF英語能力指標得分高達609分，較香港高60分，全球排名第4、亞洲排名第1。（資料圖片）

至於新加坡得分則高達609分，較香港高60分，全球排名第3、亞洲排名第1。報告將新加坡分類為最高級的「卓越水平」，代表應試者可輕鬆閱讀深奧的文章、與以英語為母語的人士談判合約等，其英語熟練程度等同於CEFR中取得C1級，為英語高等使用者。