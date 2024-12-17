樓市2024回顧│樓價跌至8年低位　有藍籌屋苑跌一成　明年有轉機？

回顧2024年香港樓市，跌市仍是主軸。雖然年初全面撤辣後，市場曾現小陽春，可惜升勢未能持續；幸而到了下半年，市場終於盼來美國減息，樓價即應聲止跌，再加上金管局12月初放寬按揭成數等上限，市場期望港樓明年會苦盡甘來。

最新數據顯示，10月差估署私人住宅售價指數報290.1點，按月回升0.6%，暫時終止5連跌，惟由年初至今已累跌6.8%，並且跌回約8年前、即2016年水平。十大藍籌屋苑方面，亦是跌價居多，並且由九龍兩個超大型屋苑領跌，跌幅更超過一成。以下回顧全港各大屋苑2024年樓價走勢，哪個樓盤跌得最慘？



樓價跌回約8年前低位

今次樓市下行周期自2021年下半年開啟，至2024年底已連跌3年多。據差估署統計，本港私人住宅售價指數，由2021年9月的398.1點，累計下跌27.1%至2024年10月的209.1點，並將本港樓價由2017至2021年期間的升幅全數回吐，跌至接近2016年8月水平。

至於中原城市領先指數（CCL）截至12月1日的一周報138.4點，仍然處於8年多的低位，同樣在2016年水平徘徊。中原買賣合同成交紀錄顯示，由年初至今（至12月1日，下同），九龍、新界東、新界西的大型屋苑成交呎價均下跌超過6%，港島區跌幅則較小，只有3.8%，主要受惠於減息後區內樓價反彈等因素。

差估署私人住宅售價指數由2021年9月的398.1點，累計下跌27.1%至2024年10月的209.1點。（資料圖片）

十大藍籌屋苑：黃埔花園、美孚新邨領跌

集中比較十大藍籌屋苑，跌價屋苑佔7個，當中由黃埔花園領跌，屋苑成交呎價年內下跌11.5%；其次是跌幅達9.4%的美孚新邨，以上兩個跌幅較大的藍籌屋苑均位於九龍區。此外港島康怡花園跌幅亦達7.8%，而麗港城、映灣園、海怡半島及新都城，呎價跌幅均在5%以下。

成交價較年初上升的藍籌屋苑則包括沙田第一城、太古城及嘉湖山莊，當中沙田第一城呎價更較年初回升逾6%，並且是今年全港屋苑中呎價升幅較高的屋苑之一。

在中原統計的146個主要屋苑中，約84%、127個屋苑最新呎價較年初下跌，當中港島豪宅盤陽明山莊更大跌超過26%。此外港島寶翠園、南灣，以及屯門大興花園，今年呎價跌幅均超過兩成。至於呎價回升的屋苑有20個（約佔16%），當中何文田半山壹號升15.8%，沙田第一城、西灣河鯉景灣升幅亦均逾6%。

2025年樓市有望苦盡甘來？

在中原統計的146個主要屋苑中，港島豪宅盤陽明山莊年內呎價跌幅最高，超過26%。（資料圖片）

展望2025年，多數分析預料樓市有望苦盡甘來，其中戴德梁行指出，受減息及放寬物業按揭成數上限帶動，今年住宅市場氣氛回暖，若減息勢頭能持續至明年，預計2025年樓價有望回升5%，成交量輕微再升3%至5%。利嘉閣地產亦分析指，初步觀察今後樓市利好因素多於利淡因素，預期2025年本港樓市將漸漸復甦，買賣登記量可望連續兩年走出谷底，樓價及租金亦冀可同步向好，分別升至少5%及8%。

註：屋苑成交數據僅包括中原集團所處理之買賣合同的成交價，並非市場上所有成交數據，因此資料僅供參考。

