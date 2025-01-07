港每千人口僅2.1名醫生　遠遜日韓新加坡　2030年將缺1570名醫生

本港醫護人手短缺情況備受關注。立法會秘書處新一份《數據透視》（下稱「文件」）顯示，2023年本港有16,180名註冊醫生，相當於每千人口有2.1名醫生，醫生對人口比率遠低日本、韓國、新加坡等鄰近經濟體；並預計至2030年本港醫生人手短缺將達1,570人。此外，本港公營醫療系統亦面臨醫生流失問題，2023年醫管局醫生流失率達6.1%，當中心胸肺外科醫生流失率更高逾一成。



文件指，2014年至2023年期間，本港65歲或以上長者的人數增加55%至170萬人，他們佔本地人口的比例亦由15%急升至22%，而人口老化趨勢更會持續加劇，至2035年，預測本港65歲以上口佔比達三成；而由於長者通常較易患上慢性疾病，因此社會持續關注人口老化對本地醫療制度的影響。

2023年本港有16,180名註冊醫生，相當於每千人口有2.1名醫生，醫生對人口比率遠低新加坡、日本、韓國等鄰近經濟體。（資料圖片）

本港於過去20年一直面對醫生短缺問題，文件提到，即使當局2009年起已增加醫生培訓學額，但註冊醫生總數在過去10年只增加22.6%，至2023年達16,180人。

以醫生對人口比率比較，2022年本港每千人口有2.1名醫生，雖然較2014年每千人口有1.8名醫生的比率有所上升；但仍低於新加坡（2022年每千人口2.8名醫生）、日本（2.7）和韓國（2.6）等鄰近經濟體。

此外，本港公營及私營醫療系統人力結構失衡，現時於公營醫療系統工作的註冊醫生，佔全港註冊醫生人數不足一半（46%），但公營醫療系統的醫生卻要處理本港超過九成住院服務。

文件亦指出，本港公營醫療系統醫生流失問題近年日益惡化，2021年醫管局醫生流失率升至8.1%，其後雖見下降，但2023年流失率仍高達6.1%，當中以心胸肺外科（14.5%）、眼科（9.6%）和麻醉科（9%）的流失率最高。

根據2024年7月公布的「醫療人力推算2023」，預計2030年將本港醫生短缺人數將高達1,570名，差距需求比率達5.4%。

推多項措施增醫生人手：特別註冊安排、增醫科培訓學額、建第三間醫學院

為增加醫生供應，政府於2021年10月引入特別註冊安排，擴大非本地培訓醫生在香港執業的途徑。及後衞生署和醫管局僱用的非本地培訓醫生人數接近倍增，由2022年67名增至2023年年底124名。

2024年《施政報告》中亦提出，當局計劃於2025年9月或之前將現有兩間醫學院的醫科培訓學額增至650個。此外，政府已於北部都會區牛潭尾預留用地，劃作興建香港第三間醫學院之用。