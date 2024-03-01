半數港人無醫療保險包括119萬長者　這藍領行業受保障比率最低

公營醫療資源不足，部份人會購買醫療保險以應付患病時所需開支。據統計處早前公布，本港僅49.7%人口有購買醫療保險或享有僱主提供的醫療福利，當中65歲或以上長者有該些醫療保險或福利比率最低，只有21%。此外有個別藍領及服務行業的僱員，受保障比率遠低於整體打工仔，以下即看詳細數據。



統計處早前發布《主題性住戶統計調查第78號報告書》，其中包括市民享用僱主或機構提供的醫療福利、個人購買的醫療保險保障相關數字。在2022/23年統計中，約345.4萬人享有該些醫療保障，佔整體人口比例約49.7%，稍低於2020/21年的50.8%。

據統計處早前公布，本港僅49.7%人口有購買醫療保險或享有僱主提供的醫療福利。（資料圖片/Getty Images）

在上述有購買醫療保險或享有相關醫療福利的人士中，約114.7萬人（所佔比例為33.2%）只享有僱主或機構所提供的醫療福利。另外約126.1萬人（36.5%）只受個人購買的醫療保險保障，而其餘104.5萬人（30.3%）就同時享有兩方面的醫療保障。

各年齡層中，25至64歲，即處於就業階段的人士，享有醫療福利或受個人醫療保險保障的比率最高，介乎50.6%至67.2%；而65歲或以上長者的相關比率最低，只有21.4%（約32.6萬人），另有約119.3萬長者沒享有前述兩方面的醫療保障。

報告進一步分析，2022/23年有349.2萬人沒享有僱員醫療福利或未受個人醫療保險保障，佔總人口的50.3%。當中約62.9%、219.7萬人沒有從事經濟活動，包括109.4萬退休人士、55.4萬學生、46萬料理家務者等。

另有近130萬有從事經濟活動的人士，沒享有上述的醫療福利或保險保障，當中約113.5萬人為私營機構僱員。按行業類別分析，建造業僱員享有僱主提供醫療福利的比率最低，只有27.2%，其次是零售、住宿及膳食服務行業，相關比率為31.4%。