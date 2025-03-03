2025全球智商排名｜日本僅排第4　亞洲這裏最聰明平均IQ達107.43

全球哪個地方的人智商最高？國際智商登記處（International IQ Registry）早前公布2025年全球智商排名，在統計範圍涵蓋的127個國家中，中國以107.43的平均智商位居榜首；第二位是伊朗，平均智商106.63；韓國則以106.57的平均智商排名第三。



報告指，是次研究分析2024年全球約139萬人的測試結果，得出全球平均智商是100；當中，東亞地區智商普遍較高，歐洲、西亞、大洋洲、北美和北非較接近平均水平，而中非和南非、拉丁美洲則低於平均水平。

報告指，是次研究分析2024年全球約139萬人的測試結果，得出全球平均智商是100。（《神探伽利略》劇照）

數據顯示，多數國家的平均IQ其實都低於100，但綜合考慮各國人口與平均IQ後，全球平均IQ最終約為100。報告提到，中國人口約佔世界總人口的18%，人口基數龐大，且平均IQ非常高（107.19），因此拉高了全球平均智商。

2025年全球IQ排名（平均智商最高前10位）

1. 中國（107.43）

2. 伊朗（106.63）

3. 韓國（106.57）

4. 日本（106.54）

5. 新加坡（105.25）

6. 俄羅斯（103.31）

7. 蒙古（103.13）

8. 澳洲（102.67）

9. 亞美尼亞（102.64）

10. 西班牙（102.37）

要留意的是，測試結果僅代表各地有參與測試考生的成績，該機構亦指出，這份排名更準確地說是根據那些能上網、有意願參加線上智商測驗並實際完成測驗的使用者來比較各地平均智商，結果僅作參考，並不能取代專業心理學評估。