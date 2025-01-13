9.4萬香港長者移居廣東　養老津貼1年$9.5億　受惠人數5年增五成

立法會秘書處新一份《數據透視》（下稱「文件」）回顧近年港人移居及逗留內地趨勢，顯示廣東省仍是最多港人落腳地點，惟疫情影響下居於廣東省的港人數目稍見下跌，至2023年約有49.95萬人。不過當中移居內地的長者有增無減，而「廣東計劃」下長者生活津貼及高齡津貼的受惠人亦於5年間增加五成，2023/24年度發放津貼總額達9.51億元。至於2023/24學年就讀內地專上院校的香港學生達2.3萬人，按年增加8.4%。



文件引述2020年《全國人口普查》數據顯示，2010至2020年間，在內地逗留的港人增加58%至2020年的37.1萬人，約為同期香港本地人口的5%。這些內地港人當中，有近七成居於廣東省（69%），其次是福建省（12%）。逗留目的方面，主要有定居（45%）、就學（21%）、就業（11%）等。

近50萬港人居於廣東省

政府統計處亦有統計在廣東省逗留的香港居民數目，不過由於統計方式不同，統計處統計的內地港人數目會較《全國人口普查》為多。根據統計處資料，2023年在廣東「通常逗留」的香港居民約有49.59萬人，較疫情前2018年52.8萬人減少3.2萬人或6.1%。

近9.4萬香港長者移居廣東養老

近年不少本港退休人士移居內地，居於廣東省的香港長者人口，於過去5年間增加11%至2023年的9.4萬人。因應此一趨勢，港府將公共福利金計劃的對象範圍擴展至居於廣東及福建的香港長者，當中「廣東計劃」受惠人2023年達2.5萬人，於5年間增加51%，而2023/24年度相關津貼總額達9.51億元。（註：統計處按「常住概念」，即居民是否在統計時點前後1年內在廣東逗留超過6個月）

居內地長者醫療服務方面，港府自2015年10月起，容許長者在指定內地醫療機構使用長者醫療券，並首先應用於香港大學深圳醫院。文件指，2018年至2023年期間，在該醫院使用長者醫療券的金額增加逾兩倍至1,190萬元，超越醫療券同期在港使用量的17%增幅。

此外，近年愈來愈多本港學生往內地升學，統計顯示，在2023/24學年有逾2.3萬名香港學生在內地專上院校就學，較前一學年增加8.4%，亦較2018/19學年約1.6萬人增加40.9%。現時有不少內地院校都會根據香港中學文憑考試成績，取錄本港學生，相關院校數目由2018/19學年102間，將增至2025/26學年145間。

三成本港受訪者有意移居大灣區內地城市

文件引用中文大學調查，指出本地成年人移居大灣區內地城市意願近年大幅波動，部份原因或與疫情相關，2024年表示有意移居的受訪者比例為30.1%，較2019年的37.8%下跌。