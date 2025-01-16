萬千星輝2024│視后10強人氣比併　陳自瑤1句「我要離婚！」成焦點

《萬千星輝頒獎典禮2024》將於本周日（1月19日）於澳門舉行，無綫（TVB）早前公布各獎項最後10強提名名單，視后獎座誰屬自然是當晚焦點之一。視后10強名單中，《巾幗梟雄之懸崖》、《婚後事》、《法證先鋒VI：倖存者的救贖》、《黑色月光》等熱門劇集的女主角均有榜上有名，包括胡定欣、楊茜堯、陳自瑤等，以下比併10強名單各人的網絡搜尋熱度，以及社交平台追蹤數，即看哪位準視后人氣最高！



《萬千星輝頒獎典禮2024》將於本周日（1月19日）於澳門舉行，無綫（TVB）早前公布各獎項最後10強提名名單，后視獎座誰屬是當晚焦點之一。（TVB圖片）

角逐視后10強名單中，網絡搜尋熱度最高的人選包括有：飾演《黑色月光》余滿月一角的楊茜堯，於《婚後事》中飾張明芯的陳自瑤，以及主演《巾幗梟雄之懸崖》的胡定欣（飾鄧桂嬋）。

視后10強搜尋熱度Top 3：楊茜堯、陳自瑤、胡定欣

當中陳自瑤2024年全年平均熱度雖然只排第2名，不過去年2月其主演的《婚後事》播出期間，她的搜尋熱度飆至全年高峰，並且力壓其他視后角逐人選。當時全網熱點除了劇集本身如吸睛對白「我要離婚，我要離婚，我要離婚！」，亦包括Yoyo為宣傳新劇，於微博上發文寫到「無論如何，我都會離婚！撕破臉又如何！」。由於她和老公王浩信屢次被傳婚變，帖文一出即引發熱烈討論。

《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳女主角」提名名單

1.蔡思貝（飛常日誌）

2.陳自瑤（婚後事）

3.姚子羚（反黑英雄）

4.蔡潔（法證先鋒VI :倖存者的救贖）

5.蔣祖曼（法證先鋒VI :倖存者的救贖）

6.張曦雯（企業強人）

7.龔嘉欣（企業強人）

8.胡定欣（巾幗梟雄之懸崖）

9.楊茜堯（黑色月光）

10.林夏薇（黑色月光）

視后10強IG人氣Top3：胡定欣、姚子羚、張曦雯

至於Instagram（IG）人氣方面，第1名是追蹤人數達百萬的胡定欣，其次是主演《反黑英雄》的姚子羚（81.1萬），以及主演《企業強人》的張曦雯（76萬）。