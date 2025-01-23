年宵花市2025│實時更新維園等15個花市人流情況　附開放時間/交通

【年宵市場/花市/新春花市2025/蛇年/維園花市】2025年農曆年宵市場由1月23日（年廿四）至1月29日（年初一）清晨7時，一連七天於全港15個地點舉行，共設1,500個年花濕貨攤位，售賣濕貨、乾貨供市民購買賀年花卉、賀年食品、裝飾和揮春等年貨，其中9個年宵市場更設有快餐攤位。

「01研數所」特別製作年宵花市實時人流互動圖表，並附有各年宵市場開放時間、交通及位置等，助你因應人流安排行程。



食環署介紹，各農曆年宵市場會應用科技措施監察場內情況，並在有需要時實施人流管制，人流情況會以紅、黃、綠燈形式在食環署網頁顯示，方便市民知悉現場的擠逼程度。綠色代表人流較少；黃色代表場內略為擠迫；紅色代表場內非常擠迫。

2025年維園農曆年宵市場開鑼



+ 7

食環署補充，年宵市場於每日開放時間結束前15分鐘停止進場，有意到場人士請預留充裕時間，以享受逛年宵市場的樂趣。

+ 29

全港15個花市/農曆年宵市場一覽



1. 銅鑼灣維多利亞公園（🍴設有快餐攤位）

開放時間：- 1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

- 1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

- 1月28日上午8時至1月29日上午7時

攤位數目：395

位置及路線：港鐵銅鑼灣站E出口，沿記利佐治街步行到維園/ 港鐵天后站A2出口左轉

-----

2. 旺角花墟公園（🍴設有快餐攤位）

開放時間：- 1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

- 1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

- 1月28日上午8時至 1月29日上午7時

攤位數目：117

位置及路線：港鐵旺角東站D出口，沿帝京酒店後面向北步行/港鐵太子站A出口，沿彌敦道向北步行，至界限街右轉，再步行約5分鐘至鐵路橋墩附近，左方可見花墟公園

-----

3. 長沙灣遊樂場（🍴設有快餐攤位）

開放時間：- 1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

- 1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

- 1月28日上午8時至 1月29日上午7時

攤位數目：89

位置及路線：港鐵長沙灣站 B 出口

-----

4. 黃大仙慈雲山邨中央遊樂場（🍴設有快餐攤位）

開放時間：- 1月23至27日：上午9時至晚上11時

- 1月28日上午9時至 1月29日上午7時

攤位數目：51

位置及路線：黃大仙港鐵站A出口，然後步行約15分鐘；巴士：2F、3B、3C、3D、3M、5C、15A、116、302；專線小巴：19M、20、37M、65、73

-----

5. 觀塘遊樂場（🍴設有快餐攤位）

開放時間：- 1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

- 1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

- 1月28日上午8時至 1月29日上午7時

攤位數目：89

位置及路線：港鐵觀塘站D4出口沿觀塘道步行，直至翠屏道交界

-----

6. 葵涌運動場

開放時間：- 1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

- 1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

- 1月28日上午8時至1月29日上午7時

攤位數目：96

位置及路線：港鐵葵芳站 E 出口，新都會廣場後面

-----

7. 荃灣沙咀道遊樂場

開放時間：- 1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

- 1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

- 1月28日上午8時至1月29日上午7時

攤位數目：116

位置及路線：港鐵荃灣站，沿大河道步行/港鐵荃灣西站，經荃灣大會堂步行前往

-----

8. 屯門天后廟廣場（🍴設有快餐攤位）

開放時間：- 1月23及24日：上午9時至凌晨12時

- 1月25至27日：上午9時至翌日凌晨1時

- 1月28日上午9時至1月29日上午7時

攤位數目：57

位置及路線：港鐵屯門站 A 出口，沿杯渡路休憩公園南行；或輕鐵青雲站(路綫610，615，615P)

-----

9. 元朗東頭工業區遊樂場（🍴設有快餐攤位）

開放時間：- 1月23及24日：上午8時至凌晨12時

- 1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

- 1月28日上午8時至1月29日上午7時

攤位數目：150

位置及路線：港鐵朗屏站F出口，經宏業南街及宏業東街步行前往

-----

10. 北區石湖墟遊樂場

開放時間：- 1月23及24日：上午8時至凌晨12時

- 1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

- 1月28日上午8時至1月29日上午7時

攤位數目：69

位置及路線：港鐵上水站 A4 出口，上水廣場後面，經新發街

-----

11. 大埔天后宮風水廣場（🍴設有快餐攤位）

開放時間：- 1月23至26日：上午8時至晚上11時

- 1月27日：上午8時至翌日凌晨

- 1月28日上午8時至1月29日上午7時

攤位數目：61

位置及路線：港鐵太和站，經太和邨，沿汀角路北行；或港鐵大埔墟站，轉乘 20A、20B、20C 或 20K 小巴

-----

12. 沙田源禾遊樂場

開放時間：- 1月23及26日：上午8時至翌日凌晨

- 1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

- 1月28日上午8時至1月29日上午7時

攤位數目：71

位置及路線：港鐵沙田站，經新城市廣場沿源禾路向東北步行/於港鐵沙田站轉乘60K小巴/於港鐵旺角站起乘61S小巴

-----

13. 西貢萬宜遊樂場

開放時間：- 1月23及24日：上午9時至翌日凌晨

- 1月25至27日：上午9時至翌日凌晨1時

- 1月28日上午9時至1月29日上午7時

攤位數目：20

位置及路線：位於西貢市中心，西貢街市附近；於彩虹地鐵站 C2 出口轉乘 1A / 1M 小巴往西貢；或於旺角登打士街乘紅色小巴

-----

14. 將軍澳寶康公園（🍴設有快餐攤位）

開放時間：- 1月23及24日：上午9時至翌日凌晨

- 1月25至27日：上午9時至翌日凌晨1時

- 1月28日上午9時至1月29日上午7時

攤位數目：88

位置及路線：港鐵寶琳站 B2 出口，經新都城一期，沿運隆路南行

-----

15. 東涌達東路花園

開放時間：- 1月23至27日：上午10時至晚上11時

- 1月28日上午10時至 1月29日上午7時

攤位數目：26

位置及路線：港鐵東涌站 A 出口，往西南朝慶東街前進，於慶東街向左轉，後於達東路向左轉，花市入口將在右邊