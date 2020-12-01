銀色債券2020今認購｜派息可以好高？數據看清往績　仲有上升趨勢

【銀色債券2020年期／派息／認購／銀髮iBond／Silver Bond／息率】政府推出第五期銀色債券，最低息率保證3.5厘，12月1日早上9時開始認購，令銀色債券在Google的搜尋熱度急升。雖然或有人認為銀色債券派息未必吸引，但《香港01》盤點了銀色債券過去派息數據，發現平均年息率有上升趨勢，或比外界預期更好。究竟銀色債券往績如何？以下數據圖一一看清楚。

今次已是政府推出的第5批銀色債券，更有保底息率3.5厘，幾乎零風險。至於3.5厘息到底是什麼概念？相對過往銀色債券派息是多是少？是否比預期高？以下圖表逐一話你知。

先看看銀色債券派息往績▼▼▼

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綜合以上，過往4期銀色債券平均息率有2厘多至3厘多，均相較今次第5期的保底息率3.5厘低，可見今次第五期銀色債券派息，定必會較過去可觀。

（資料圖片）

以上圖表亦顯示，過去4期銀色債券息率有上升趨勢，還在考慮是否入手的話可以參考。

備註：由於四捨五入，超過1萬港元債券利息，可能與以1萬港元最低面額計算出來的利息數字有出入。另下，除了第一期及第二期銀色債券已到期，第三期及第四期仍未完成所有派息，其中第三期還有3次派息，第四期則尚有4次派息。

銀色債券認購13問13答

如有興趣入手，可看看以下銀色債券常見問題，例如認購方法、申請資格、一手幾錢、截止日期等，做定功課。

銀色債券Q&A▼▼▼

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更多詳情可看：銀色債券2020｜保底3.5厘息！認購方法、年期、申請資格一文看清