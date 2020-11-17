銀色債券2020｜保底3.5厘息！認購方法、年期、申請資格一文看清

【銀色債券2020年期／銀髮iBond／認購／Silver Bond／派息息率】政府推出新一批第五期銀色債券，而且最低息率保證高達3.5厘，引起網民熱論，銀色債券在Google的搜尋熱度亦急升。究竟銀色債券是否「抵買」？如何認購？一手幾錢？截止日期？息率如何？又需要什麼資格條件？以下一一話你知。

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今次已是政府推出的第5批銀色債券，與通脹掛鈎債券iBond一樣，銀色債券有保底息率，幾乎零風險，今次保底息率更達3.5厘，比iBond的2厘更高。

銀色債券將於12月1日早上9時開始認購，究竟「抽唔抽好」？一手要多少元？如何認購？如何抽才穩陣？又有什麼注意事項？以下一一解答。

銀色債券Q&A▼▼▼

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銀色債券息率、派息可以有幾高？

或者有人認為銀色債券派息未必吸引，《香港01》盤點了銀色債券過去派息數據，發現平均年息率有上升趨勢，或比外界預期更好。

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政府宣布推出「回港易」，讓在廣東或澳門香港居民免檢疫回港，11月18日起可以登記，符合3個條件就能參與。

先看看「回港易」申請條件、網上登記方法及入境程序▼▼▼

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「回港易」登記須知！做錯這件事或要強制檢疫

「回港易」登記方法簡單，但亦有多個地方要注意，例如哪些口岸才可以入境？要帶備什麼文件？陰性測試結果有效期多久？重新入境廣東、澳門是否可豁免強制檢疫？以下8大須知登記前須細看。

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