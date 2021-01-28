GME｜圖解美股Gamestop奇蹟爆升　揭散戶如何大戰沽空機構

撰文： 研數達人 最後更新日期： 2021-01-28 14:07

實體遊戲零售商GameStop業務受疫情影響，經營相當困難，去年3 月股價一度跌到3美元以下。香櫞研究（Citron Research）創辦人Andrew Left於1月19日高調唱淡GameStop，並指該股將回落至20美元（當時股價為40美元）。

Andrew Left的評論激起Reddit社群r/wallstreetbets網民憤怒，他們亦發現沽空比例高達138%，即若淡友要平倉就需買入股份補倉。網民隨即群起買入GME，推高股價，以挾淡倉（Short Squeeze）策略與沽空機構大戰，強迫沽空機構以高價從散戶手上買入。

結果香櫞研究與另一沽空機構Melvin Capital被迫平倉損手離場，事件更罕有地引起白宮表態關注事件。社群r/wallstreetbets迅即成為金融界焦點，大量網民湧入參與討論，以「YOLO（You Only Live Once，你只會活一次）」表達其進取投資態度，社群訂閱人數、貼文和評論數亦與股價一樣直線上升！

另外，網民乘勝追擊，押注其他股票，包括同樣受疫情影響的AMC，其股價於2020年大跌逾七成。今年年初股價只有2美元，至今已累計升8倍。