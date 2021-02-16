港股首日大升真係好兆頭？盤點歷年數據　首日高收最終全年竟會咁

撰文： 林奧莉 賓尼迪 最後更新日期： 2021-02-16 18:53

先看牛年農曆新年後港股首日成交額▼▼▼

港股於「牛年」首個交易日紅盤高開，今日（16日）恒生指數高開502點報30675點，創2018年6月以來新高，而全日升勢持續，收報30746點，升573點或1.9%，主板成交額達2198億元。究竟農曆新年首日高收，是否能夠為股市沖喜？

翻查過去10年農曆新年前最後一日及新年後首個交易日收市價，可見農曆新年與股市升跌並無必然關係，當中只有2012年、2013年及2015年錄得升幅，其餘年份均為下跌，2016年更跌742點，跌幅為3.85%，為跌幅最多的一年。

比較農曆新年後首個及第2個交易日收市價，同樣有升有跌，當中2018年升福最多，達1.81%；去年農曆新年後第2個交易日則跌712點，跌幅為2.62%。

農曆新年後首個交易日恒指升跌亦與全年升跌無關係，以2017年為例，首個交易日錄得0.18%跌幅，但全年則升28.9%。

不過若按「牛年」計算，似乎全年恒指升跌幅度「貫徹」了農曆新年後首個交易日的升跌走勢。例如1997年農曆新年後首個交易日錄得跌幅，該年全年恒指下跌；2009年首個交易日錄得4.58%升幅，全年亦升63.42%。