中學生戀愛調查｜揭有中學生曾拍拖逾9次　26%人接受有性無愛

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-03-02 13:30

基督教香港信義會尚德青少年綜合服務中心分別於2008年及2020年進行兩次調查，了解將軍澳區中學生的戀愛態度及性觀念。2008年時訪問了1214名中二及中三學生，26.9%學生表示曾拍拖；2020年則訪問了740名中一至中六學生，24.5%表示曾拍拖。

先睇2008年及2020年將軍澳區中學生戀愛次數▼▼▼

在2020年調查，75.5%人表示沒有拍過拖；在有拍過拖的人中，逾半表示過往曾拍過1至2次拖，近兩成拍過5次或以上。

在維持時間方面，2020年有42%人稱平均每次拍拖能維持半年或以上，不過當中亦有22%人稱只維持1個月或更少。

2020年逾六成人表示中一或小學就已曾拍過拖，當中更有28%人於小學時發展第一段戀愛關係。2008年調查中，更有多達41.8%人稱於小學時已發展第一段關係。

在採取主動追求的角色方面，兩次調查均顯示大部份情況下是男性採取主動追求。

在性態度方面，2020年有74%人不接受沒戀愛基礎下發生性關係，反映受訪者傾向接受要有愛才有性，不過當中亦有26%接受沒有戀愛基礎下發生性關係。

調查亦發現，去年近半人表示到17歲或以上時才會進行性行為，不過當中有5%人稱接受14歲或以下與戀愛對象發生性關係。惟根據香港法例，16歲以下兒童是不得同意任何形式的性行為。

去年分別有8.8%及5.3%高中生表示接受以金錢換取性關係及戀愛關係，其中換取性關係人數比初中生多3.9%。