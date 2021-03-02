姜濤成網民熱議話題　代言食物facebook討論度竟不及呢件事？

撰文： 研數巴 最後更新日期： 2021-03-02 19:18

本地人氣男子組合MIRROR成員姜濤近日於網絡討論度急升，皆因麥當勞找姜濤擔當代言人，推出以煙肉巨無霸Big Mac為主食的「姜B餐」，隨餐附送3張「姜B卡」，以及有機會贏取姜濤親筆簽名咕𠱸，吸引不少「姜糖」（姜濤粉絲名稱）關注。

根據Google Trends數據，2月26日起，「姜B餐」搜尋熱度急升，隨後數日稍為回落。昨日（3月1日）為麥當勞首日推出「姜B餐」，「姜濤」及「姜B餐」搜尋熱度再度上升，「姜濤」熱度更一度達最高的100。

在相關字詞搜尋熱度方面，除了搜尋「mcdonald」或「麥當勞」，不少人亦對姜濤的背景感到好奇，其身高、中學、女朋友及父母成為熱門相關搜尋詞。

另一邊廂，47名參與去年「立法會35+初選」而被控串謀顛覆國家政權的人士，在3月1日於西九龍裁判法院提堂，其中一名被告何桂藍於法庭內哼唱姜濤歌曲《蒙著嘴說愛你》，令她亦成為相關熱門搜尋對象。

「姜B餐」的相關熱門搜尋詞為「麥當勞」、「mcdonald」，麥當勞亦推出全民急口令活動，參與挑戰有機會獲得限量版Big Mac親筆簽名咕𠱸，吸引不少人搜尋「急口令」一詞。

不過在Facebook，「姜B餐」的討論熱度並不及何桂藍。在84個有關「姜B」、「姜濤」、「姜B餐」的帖文中，最多人討論的卻是「何桂藍」和「初選」，留言、分享等互動次數高達12,776次。