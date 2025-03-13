傳有航運公司擬遷出香港│海運吞吐量10年跌44%　港口排名跌至第10

中美關係緊張，《路透社》早前報道指有部份船運公司正準備遷離香港，並註銷在本港註冊的船隻，以避免受地緣局勢升溫影響。事實上，隨著貿易環境改變，在港註冊船舶數目近5年間已減少一成至2024年底的2,322艘。海運貨物吞吐量亦持續下降，由2014年1.97萬公噸，大跌四成至2024年約1.1萬公噸，於全球百大港口中排名第10。政府計劃於年內成立香港海運港口發展局，加強相關研究、推廣及人力培訓，促進本港航運業可持續發展。



海運港口局資料顯示，香港註冊船舶數目由2020年底2,603艘減至2024年底2,322艘，減幅達10.8%。註冊船舶總噸位同期增加約1.6%至2024年底的1.32萬公噸，在全球主要商船註冊地中排名第4。

船運機構數目變化方面，本港主要海運業機構數目雖然由2019年545間，增至2023年607間，但就業人數則由12,074人減至10,146人，顯示就業貢獻有所減少。而由於上述統計僅涵蓋截至2023年的數據，因此未能反映近期情況。

2024年海運貨物吞吐量1.1萬公噸 較高峰期2014年下跌44%

受環球貿易環境轉變影響，本港港口吞吐量近年持續下跌，當中涉及非鄰近水域的海運貨物吞吐量，由高峰期2014年1.97萬公噸，下跌44%至2024年的1.1萬公噸。而計及河運貨物（即鄰近水域）的整體港口貨物吞吐量，也由2014年2.98萬公噸，下跌40.7%至2024年1.77萬公噸。

本港港口的全球排名亦見下降，其中在《勞埃德船舶日報》（Lloyd's List）去年發布的2023年全球百大港口名單中，本港排名跌至第10位。而在Alphaliner公布的2023年全球30大港口排名中，本港排名最新為第11名，按年跌一位。

對於部份航運公司擬遷出香港的報道，港府回應指，鑑於地緣政治和貿易環境變化，航運公司重新審視業務屬自然現象，註冊船舶數量在短期內出現波動也是正常，並稱香港將繼續發揮國際航運中心作用，政府亦提供一系列針對船東的激勵措施，包括稅務減免和綠色補貼。

「香港海運港口發展局」預計在今年內成立，主要職責包括加強相關研究、推廣及人力培訓，促進國際航運中心的可持續發展。（資料圖片）

2024年施政報告提出將「香港海運港口局」改組成「香港海運港口發展局」，該機構預計在今年內成立，主要職責包括加強相關研究、推廣及人力培訓，促進國際航運中心的可持續發展。