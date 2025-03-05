福布斯香港富豪榜2025｜李嘉誠蟬聯首富　鄭家純身家縮水逾200億

福布斯公布「福布斯中國香港富豪榜2025」，長和系創辦人李嘉誠蟬聯香港首富，身家達373億美元（約2,901億港元）。第2名是恒地兆業地產創辦人李兆基。周大福集團主席鄭家純仍然位列第3，惟與家族共有財富金額按年減少了26億美元（約202億港元）至195億美元（約1,517億港元），跌幅是上榜富豪中最大。



福布斯中國香港富豪榜2025（前10名）

1.李嘉誠（身家：373億美元或2902億港元）

2.李兆基（身家：292億美元或2272億港元）

3.鄭家純及家族（身家：195億美元或1517億港元）

4.李惠森兄妹（身家：162億美元或1260億港元）

5.劉鑾雄（身家：136億美元或1058億港元）

6.鄺肖卿（身家：120億美元或934億港元）

7.吳光正（身家：117億美元或910億港元）

8.蔡崇信（身家：108億美元或840億港元）

9.呂耀東及家族（身家：94億美元或731億港元）

10.蔡志明（身家：81億美元或630億港元）

福布斯公布「福布斯中國香港富豪榜2025」，長和系創辦人李嘉誠蟬聯香港首富，身家達373億美元（約2901億港元）。（資料圖片）

富豪榜上榜身家門檻由11億美元提高至14億美元

福布斯指，儘管2024年香港經濟增長僅錄2.5%，但內地的刺激措施提振了投資者情緒，推動恒生指數按年上升超過三分之一。惟由於香港地產市場困境持續，加上貿易局勢緊張，香港前50大富豪的財富總額僅由2,960億美元稍增至3,010億美元；而今年上榜門檻則由11億美元提高至14億美元。