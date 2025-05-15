打工仔平均加人工2.2%　加幅連跌兩年　IT數據分析加薪幅度大跌！

經濟環境放緩，打工仔加人工幅度大縮水！求職招聘平台Jobsdb by SEEK公布最新2025年就業市場調查，今年打工仔平均加薪2.2%，較去年跌1個百分點；獲加薪受訪者比例為52%，比例按年減少5個百分點。至於各工種加薪幅度、比例分別是多少？各行平均人工又是多少？即看最新人工「市價」，你份糧是否合乎行情呢？



2025年打工仔平均加薪2.2% 加幅連跌兩年

報告指，本港打工仔薪酬加幅與環球經濟放緩掛勾，今年受訪僱員平均加薪2.2%，較去年下跌1個百分點。人工升幅連續兩年下調，由2023年的4.1%，跌至去年3.2%，今年進一步降至2.2%。

求職招聘平台Jobsdb by SEEK公布最新2025年就業市場調查，今年打工仔平均加薪2.2%，較去年跌1個百分點。（資料圖片）

物業及地產人工加幅最高

比較不同工種，今年平均加薪幅度最高首兩位分別為物業及地產（+3.9%）、公共、政府及社會服務（+3.2%），而去年人工加幅最高、達7.2%的數據分析及研究，今年排名降至第3位，加幅急跌4.1百分點至3.1%。其他過往人工加幅較理想的工種，如工程、資訊及科技等， 今年加薪幅度亦明顯回落。而加幅最低的工種則包括零售銷售（+0.9%）、客戶服務（+1%）。

教育、物業及地產加薪比例均達七成

到底哪些工種加人工比例較高？今次調查中，教育、物業及地產加薪比例均高達七成，而「採購」、醫療服務的加薪比例均較低，分別都低於三成。

調查亦列出各工種的平均月薪，管理工種平均月薪達6.82萬元最高，其次是金融（4.87萬元）、建造（4.72萬元），以及資訊科技（4.64萬元）。至於平均月薪較低的工種則包括客戶服務（2.59萬元）、酒店及旅遊（2.66萬元）、飲食（2.73萬元）。

註1：調查由Jobsdb by SEEK委託獨立調查機構，於今年首季透過網上問卷訪問進行，成功訪問2,755名人士。

註2：部份工種樣本數目較少，相關數據會於圖表中列出，但不會於內文提及。

