薪酬調查：首季中位數$2.3萬　3行業逾$3萬　即睇你人工算高定低

求職平台CTgoodjobs早前公布最新薪酬調查結果，2025年首季本港打工仔月入中位數為23,000元，按年提升4.5%。不同行業之中，「資訊科技/電子商務」月入中位數最高，達31,000元，另有兩個行業月入中位數亦達30,000元。至於按公司地區比較，本港核心商業地段中西區只排第2，而首位卻令人意想不到。至於各行業、各年齡層最新人工數字是多少？哪一個行業花紅最多錢？即看以下詳細數據圖表，看看你人工算高定低！



有調查指，2025年首季本港打工仔月入中位數為23,000元，按年提升4.5%。（資料圖片）

是次調查於2025年首季以網上問卷形式進行，受訪對象涵蓋35個行業。結果顯示，今年首季本港員工（包括初級員工、主管/主任級）月入中位數為23,000元，比去年22,000元提升4.5%。同期管理層月入中位數達38,000元，較去年35,000元上升8.6%。

比較不同行業員工薪酬，「資訊科技/電子商務」月入中位數最高，達31,000元；其次是銀行、財務服務，均達30,000元；而「實驗室試驗」月入中位數最低，僅為15,000元。

管理層薪酬方面，「資訊科技/電子商務」、「醫療/製藥」並列首位，月入中位數均達55,000元；人工最低的是「保健／美容／健身」，月入中位數只有25,000元。

離島區人工最高 屯門區最低

以工作地區比較，離島區公司的月入中位數達到30,150元，冠絕全港；而屯門區的月入中位數最低，僅為20,000元。

按年齡層劃分，31歲至35歲及46歲至50歲員工，月入中位數達到28,000元，是各年齡組別中最高。月入中位數最低的是61歲或以上的員工，只有19,500元。

逾半打工仔無花紅收

（CTgoodjobs提供）

不少打工仔都會關注花紅行情，調查顯示，2024年底超過55%打工仔沒有花紅或獎金，而獲派的平均金額僅為1.05個月月薪。員工方面，「證券/商品」獲派最多花紅或獎金（1.81個月月薪），最少則為「教育/培訓」（0.25個月月薪）；管理層方面，「管理諮詢/服務」有1.90個月月薪，「保健/美容/健身」獲派最少花紅或獎金，只得0.22個月月薪。

政府、港鐵職位最受打工仔歡迎

調查亦發現，打工仔最希望加入的5家企業或機構，依次為政府、香港鐵路有限公司（港鐵）、香港上海滙豐銀行HSBC、Google和醫院管理局。