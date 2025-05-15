花紅雙糧│打工仔平均收1.3個月Bonus　4年來首跌　附各行花紅數據

受經濟大環境放緩影響，打工仔獲發花紅和雙糧有所減少。求職招聘平台Jobsdb by SEEK公布《2025年薪酬調查報告》，顯示有68%受訪全職打工仔獲發花紅或/及雙糧，比例按年下跌5個百分點。報告指，受訪者平均獲得1.7個月花紅較年減少，但表示滿意的人數比例仍見增加，反映打工仔對花紅期望降低。即看各行業出花紅和雙糧比率，你今年所收花紅金額是否跑贏大市？

（註：2025年調查中所問及的是與2024年工作表現相關之花紅或雙糧發放情況，下同）



今年調查顯示，有20%受訪僱員獲發花紅及雙糧，僅獲發花紅者佔30%，僅獲發雙糧者佔18%，而兩者皆無的受訪者比例則佔20%。

打工仔平均獲得1.3個月花紅 按年減少0.1個月

其中花紅方面，打工仔平均獲得1.3個月花紅，較去年1.4個月花紅少0.1個月。調查中，有31%受訪者對花紅感滿意（包括非常滿意及滿意），報告指出，他們平均只得1.7個月花紅，較去年的1.8至2.7個月為低，但滿意的人數比例仍稍增3個百分點，反映打工仔對花紅的期望降低。

發放最多花紅的工種：管理、金融

發放最多花紅的工種包括管理（1.9個月）、金融（1.8個月）及銀行（1.8個月）。而發放花紅比率最高的工種則為銀行（80%）、管理（73%）。

發放雙糧比例最高工種：運輸與物流、採購

至於雙糧方面，今次調查中運輸與物流發放雙糧比例最高，達68%；其次是採購，發放雙糧比例為63%。

註1：調查由Jobsdb by SEEK委託獨立調查機構，於今年首季透過網上問卷訪問進行，成功訪問2,755名人士。

註2：部份工種樣本數目較少，相關數據會於圖表中列出，但不會於內文提及。

