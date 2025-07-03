調查：九成受訪者傾向網約車不設數量限制　贊同市場調節

香港網約車合法化的討論已持續多時，政府計劃今年內就規管網約車制定立法框架，其中應否對網約車數量設限等細節備受市民關注。「01研數所」早前在網上進行問卷調查，以了解市民大眾對網約車合法化的需求和看法。



就規管細節方向，受訪者最重視「清楚列明收費，防止濫收車資」（25.9%）、「服務質素監管及支援」（19.7%）及認為「所有行程須有保險保障」（17.6%）為先決考慮，僅4.7%受訪者表示控制網約車供應是規管重點。就網約車數量意見上，調查結果顯示，多達九成受訪者認為網約車數量毋須設限，並贊同數量應由市場調節。



大多數受訪者均認為的士車隊不能取代網約車服務，或者視兩者為互補關係，兩個選項合計佔近75%；另外，只有不足三成受訪者認同的士車隊制度有助改善的士服務質素。



問卷調查結果顯示，超過半數受訪者均認為網約車數量不應設上限，有多達人六成人指網約車數量應由市場自然調節。（Uber網站圖片）

調查於2025年6月17至23日透過《香港01》手機應用程式以網上問卷形式進行，成功收集1,012份回應。結果顯示，近半數（48.1%）受訪者均支持立法規管網約車，持中立和反對看法者則分別佔約41%及11%。

九成受訪者傾向網約車不設數量限制 贊同市場調節

若設限則應維持或高於現有數量

在不同規管方向之中，是否限制網約車數量一直備受社會關注，有意見認為應控制網約車數量，但也有分析指網約車數量應由市場按供求自然調節，無需要硬性規定數目上限。

當問及如若必須要為網約車數量設上限，相關車輛數目上限應為多少時，合計有多達九成受訪者認為網約車數量毋須設限，即使設限，數量亦應該多於或至少與現時相同。六成（60.7%）受訪者同意讓市場自然調節，毋須為網約車數量設上限；另有19.1%表示數量應與現有網約車輛數量相同，10.1%表示數量應多於現時水平。

受訪者重視收費透明、服務質素 控制網約車數量非重點

調查亦問及受訪者對各項潛在規管細節的看法，只有4.7%認為「控制網約車供應數量，避免交通擠塞」是最重要一項。

相比之下，調查反映受訪者更重視網約車服務質素及安全。在問及在規管網約車時最為重要的因素，受訪者視「清楚列明收費，防止濫收車資」（25.9%) 最為重要，其次為「服務質素監管及支援」（19.7%），正對應2024年運輸署所接獲最常見兩類的士投訴——「舉止無禮」及「濫收車資」，反映不少乘客優先考慮網約車能否提供良好服務及合理車資。同樣值得注意的是，有17.6%受訪者認為「所有行程須有保險保障」最為重要，反映乘客重視網約車服務能否提供足夠保障，符合規管重點中要求網約平台確保車輛具備完善保險保障。

半數人指的士不能取代網約車服務 兩成人表示兩者屬互補關係

為提升的士服務質素，政府推出的士車隊制度，5支的士車隊將於7月內陸續投入運作。當被問到網約車及的士兩者定位時，有多達53%受訪者認為的士和的士車隊均不能夠取代網約車，並且有21.8%認同的士、的士車隊及網約車屬互補關係，合計逾7成受訪者認為的士車隊及的士不能完全取代網約車服務。

對於的士車隊能否改善的士服務質素，調查中只有27%受訪者認同做法有助改善現況，相反有近半人認為做法幫助不大或完全沒有幫助。

調查顯示，74.8%受訪者曾使用包括的士及網約車在內的個人化點對點交通服務。（資料圖片）

調查亦顯示，74.8%受訪者曾使用個人化點對點交通服務（包括的士、網約車），當中25至34歲、35至44歲受訪者曾使用比例更高達八成，而即使是65歲或以上的年長受訪者，點對點交通服務使用率亦達47.4%。網約車服務需求方面，調查中多數受訪者均較看重收費透明和服務質素，至於預約方便、可隨時召車及車輛供應量充足也是不少人的主要考慮因素。