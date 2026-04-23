居屋2025│啟德/將軍澳/東涌等5屋苑4.30起申請　綠白表中籤率走勢

【居屋2025／啟陽苑／影輝苑／裕豐苑／匯熙苑／朗風苑 ／綠置居2025／白居二】房委會宣布，「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」三項計劃，將由2026年4月30日起同步接受合資格人士申請，至2026年5月20日晚上7時截止申請，並預計於今年第二季攪珠。居屋及綠置居分別會於年底及下半年開始揀樓；白居二則預計於第四季向成功申請者發出批准信，用以申請准買證。

當中「居屋2025」5個項目，包括啟德啟陽苑、將軍澳影輝苑、錦田匯熙苑、屏山朗風苑、東涌裕豐苑，提供推售接近7,000個單位，單位實用面積介乎約281平方呎至約560平方呎，以七折出售，售價介乎約150萬至480萬元。「綠置居2025」則推售九龍灣盛緻苑逾800個新單位，以及新一批租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。今期居屋及綠置居會預留2,000個單位，供已出售業權的宏福苑業主選購。

居屋是不少港人的置業捷徑，但近年申請數字持續減少，相信與樓價下調令居屋吸引力稍減，以及居屋申請人入息及資產上限下調有關。以下回顧歷年申請數字、超額認購倍數、以及中籤率數據。



🔽居屋2025發售5個新屋苑🔽

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為啟德啟陽苑的模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為將軍澳影輝苑的模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為東涌裕豐苑的模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為屏山朗風苑的模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為錦田南匯熙苑的模型。(政府新聞處圖片)

先看近年居屋申請數字🔽🔽🔽

2000年前後：居屋申請超額認購最高約6倍

每一期居屋的受歡迎程度，可以用超額認購倍數作為指標，回顧早年（本文統計1998年及往後期數）居屋白表申請超額認購倍數，一般介乎數倍至十多倍之間。綠表會更低，一般情況認購額只超額數倍，至2001年為穩定樓市宣布停售居屋前後，更跌至超額僅約一成至五成，「中獎」機率可謂非常高。

2014年復售居屋：超額認購61.5倍，當中白表超額約142倍

樓價自2004年起持續上升多年，超出市民負擔能力，政府應社會要求復售居屋，首批復建居屋於2014年推售。與以往不同，市民對這期居屋反應非常熱烈，超額認購逾61倍，其中白表更超額逾140倍。

「居屋2025」屋苑之一啟德啟陽苑，位於啟德體育園零售館旁，高層向東單位可望到海景，現起至十多層。（倪清江攝）

2024年：超額認購約14倍

紀錄顯示，2017至2019年期間推售的居屋，每每都能吸引超額逾數十倍的認購申請，直至2020年疫情爆發後，因經濟狀況轉差等影響，加上推售單位數目增加，居屋2020超額認購倍數跌至約32.5倍，居屋2022再降至27.1位。而房委會2023年起收緊居屋申請人入息及資產上限，同年居屋超額認購倍數即降至約17.8倍，至2024年進一步跌至約14倍。

至於按中籤率計，即單位數目除以申請數目，復售居屋後白表中籤率介乎約0.7%至2.7%之間，雖然2020及2022年居屋白表中籤率均有2%以上，2023年再微升至4.2%，但要抽中也絕非易事。相反，綠表中籤率則可5.2%至32.4%不等，難怪網上意見會形容「住公屋就等於人生贏家」。上一期即居屋2024方面，估算整體中籤率（綠白表混合計算）約為6.7%，白表中籤率約5.5%，綠表中籤率約10.2%。

此外，申請人家庭組合、是否「家有長者」等，都會影響單位配額及揀樓次序。一般來說白表單人申請者因單位配額較少、揀樓次序較後，買到居屋的機會也較低；以2024年居屋為例，白表單人申請者即使抽中頭籤，揀樓機會也約八成。

居屋白表家庭申請者入息上限為6萬元，資產限額為123萬元。至於單身白表申請者入息及資產限額則分別為3萬元及61.5萬元。（資料圖片）

因應樓價現況，房委會由2023年起收緊居屋申請人的入息及資產限額，變相令不少人被「取消資格」，申請數字因而減少。

「居屋2025」白表單身人士入息及資產限額維持2024年居屋計劃時水平，入息限額為3萬元；白表二人或以上家庭為6萬元。資產限額方面，白表單身及家庭申請者資產限額分別為61.5萬元及123萬元。