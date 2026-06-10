支柱行業GDP佔比升至58.2%　金融業經濟貢獻率再升　惟就業職位減

本港經濟主要由金融服務、旅遊、貿易物流以及專業服務及其他工商業支援服務，即4個傳統支柱行業帶動。最新統計顯示，2024年上述行業增加價值合計佔本地生產總值（GDP）比例接近六成，並支撐本港逾四成就業。當中金融服務對GDP貢獻度持續上升，至2024年達到26.2%，惟就業貢獻度長年維持在約6%至7%，亦即僅少數人能從事這類高增值行業。



統計顯示，2024年4個支柱行業增加價值總計超過1.8萬億元，按年升9%，佔GDP百分比升至58.2%，顯示本港經濟進一步傾向4個支柱行業。同時，4個支柱產業當中亦呈現集中化趨勢，金融服務對GDP貢獻度持續增加，由2021年21.3%升至2024年26.2%，即已超過四分之一，對本港經濟舉足輕重。

不過，如此高增值的金融服務業只能提供約26.5萬個就業職位，僅佔2024年本港總就業人數約7.2%，並且規模在疫後持續減少。事實上，除了專業服務及其他工商業支援服務就業人數於2024年增至約58.3萬人的紀錄新高，其餘支柱行業的就業人數近年均見減少。然而，亦有聲音關注在人工智能AI影響下，如法律、會計等專業服務業的就業或會受到一定衝擊。

本港就業結構較為特別，由服務業提供超過八成就業職位，當中又以零售、住宿及膳食服務等基層服務業提供較多職位，2025年達49.4萬個。

然而這些職位多數缺乏向上流動機會，且大多低薪、長工時。例如2025年上述行業每月入息中位數僅介乎1.5萬至1.88萬元，較全港中位數至少低2,400元，而每周工時中位數介乎48至54小時，亦較多數行業長。

為應對近年環球經濟環境轉變，港府近年積極培育新興產業，並於近年施政報告中提出盛事經濟，以及進一步推動航空運輸業發展等。（資料圖片/ Photo by M on Unsplash）

為應對近年環球經濟環境轉變，港府近年積極培育新興產業，並於近年施政報告中提出盛事經濟，以及進一步推動航空運輸業發展等。