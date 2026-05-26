通脹1.7%續溫和　體感通脹不止咁少？用計算機即計個人化通脹壓力

【通脹 / 加價潮】統計處最新公布2026年4月份綜合消費物價指數按年上升1.7%，當中電力、燃氣及水升幅高達5.5%，交通上升4.3%，而佔開支較大部份的住屋及食品亦分別上升0.7%及1%，當局指整體通脹維持溫和。

不過，每個人的開支構成不盡相同，因此實際感受到的通脹壓力亦會不同。「01研數所」特別製作「個人通脹壓力計算器」，只需填寫每月大約開支，便可估算你的「體感通脹率」，以及每月開支較之前增加了多少。



2026年4月綜合消費物價指數：各商品或服務物價指數按年變動

最新消費物價指數顯示，與燃料相關的項目價格進一步上升，其中電力、燃氣及水（上升5.5%）以及交通（上升4.3%）在4月錄得較顯著按年升幅。其他在4月錄得按年升幅的開支類別包括、雜項服務（上升4.5%）、雜項物品（上升2.6%）、煙酒（上升2.3%）、住屋（上升1.0%）、外出用膳及外賣（上升0.8%）及基本食品（上升0.5%）。至於耐用物品（下跌1.9%）及衣履（下跌0.3%）則在4月錄得按年跌幅。

每個人開支習慣有所不同，有些人住屋開支佔比較大，亦有些人在食品方面花費更多，所以按各開支所佔比例推算出來的通脹率價更切合每個情況，利用以上個人通脹壓力計算器，可推出個人化的「體感通脹率」以及增加開支。

計算器計算方法：

計算器基於統計處發布之2021、2025及2026年4月綜合消費物價指數（按商品或服務類別分類），簡化推算個人化通脹壓力（即每月多出開支）以及「體感通脹率」，估算時並未按開支範圍劃分為甲類、乙類及丙類指數，簡化推算所得結果僅供參考。詳細消費物價指數資料請參閱統計處網站。