去年僅55.7%市民有閱讀印刷書　年輕人有閱讀習慣者比例高於整體

香港人愛讀書嗎？香港出版學會《全民閱讀調查報告》2026顯示，過去一年僅有55.7%的受訪者閱讀過印刷書刊，比例創近年新低；閱讀印刷書刊中位數為5本。有電子閱讀的習慣的受訪者比例亦下降至56.6% ，按年減少超10個百分點；其中中年群體有電子閱讀習慣的比例最高，常讀新聞或雜誌。



該系列調查自2016年開始進行，每年一次。最新一次調查於2026年3月9日至26日以電話訪問形式進行，成功訪問832名18歲或以上市民。過半受訪者（55.7%）表示，過去一年有讀印刷書籍或者刊物，較上次調查下跌近6個百分點，較2021年75%高位下跌近20個百分點；錄得有調查記錄以來最低。

按年齡分析，75.5%的18至29歲的青年有閱讀印刷書，較2025年調查數據（64.5%）上升11個百分點；而30-39歲組別的閱讀印刷書比例則下降約20個百分點。以閱讀量計，受訪者過去一年平均閱讀印刷書籍或刊物的中位數是5本，與2025年持平。

有閱讀印刷書的受訪者超過三成（30.9%）最經常讀文學、小說散文及語言學習書，其次為「其他」和「歷史地理文化」，反映整體而言印刷書讀者偏愛人文類題材。

比起印刷書刊閱讀，現代人是否愈發青睞電子閱讀（閱讀電子書、網上報紙、雜誌、文章、評論）呢？然而，調查數據顯示，有 56.6% 的受訪者表示在過去一年有電子閱讀的習慣，與有閱讀印刷書刊的比例（55.7%）相差無幾；且與去年電子閱讀的比例（68.9%）比較，下跌明顯。不過，調查在量化研究的基礎上還舉行了小組訪談，當中亦有受訪者指出，他們重視「效率」和「資訊及時性」，因閱讀電子書及掌握AI人工智能應用，減少閱讀實體書。

按年齡分析，中年群體有電子閱讀習慣的比例最高，常讀新聞或雜誌；年輕電子閱讀者偏向小說、文章或評論。

為響應4月23日香港全民閱讀日，由康樂及文化事務署香港公共圖書館舉辦的香港悅讀周2026已於今年4月20日至26日舉行。本調查亦顯示，逾七成受訪市民認同將「香港全民閱讀日」擴展為「全民閱讀活動周」，中青年支持度更高。